×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Gürcistan'da bir Türk vatandaşı silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Gürcistan#Türk Vatandaşı#Cinayet
Gürcistanda bir Türk vatandaşı silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 15:31

Gürcistan’ın Marneuli beldesinde Türk vatandaşı olduğu bildirilen bir şahsın ormanlık alanda terk edilmiş halde duran bir otomobilin içinde ölü bulunduğu bildirildi.

Haberin Devamı

Gürcistan’ın doğusunda Marneuli belediyesine bağlı Sabirkend köyündeki ormanlık alanda terk edilmiş bir otomobilin içinde 1 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ormanlık alan geniş bir güvenlik çemberine alındı, ekipler sabah saatlerine kadar incelemelerini sürdürdü.

Araçta bulunan şahsın Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili Gürcistan Ceza Kanunu’nun 108. maddesi uyarınca "kasten adam öldürme suçundan" soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Söz konusu madde gereğince suçlu bulunan kişi 7 ila 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılıyor.

Gözden Kaçmasınİsrailin ABD Büyükelçisi Leiterden F-35 itirafı: Türkiyenin sahip olmasını istemeyizİsrail'in ABD Büyükelçisi Leiter'den F-35 itirafı: Türkiye'nin sahip olmasını istemeyizHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gürcistan#Türk Vatandaşı#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!