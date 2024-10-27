Gürcistan’da bıçak sırtında seçim

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Parlamenter sistemle yönetilen Gürcistan’da 3.5 milyon seçmen Rusya yanlısı iktidar ile Avrupa yanlısı muhalefet arasında tercih yaptı.

ÜLKE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

Parlamento seçimlerinde oy verme işlemi yerel saatle 20.00’de tamamlandı. Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu’nun internet sitesindeki ön sonuçlara göre, oyların yüzde 53.08’ini iktidardaki Gürcistan Hayali Partisi aldı. Gürcistan Hayali iktidarı karşısında ise Avrupa yanlısı dört partinin oluşturduğu muhalefet bloğunun oy oranı yüzde 38’de kaldı. İktidar partisinin Genel Sekreteri Kaha Kaladze, ön verilerin açıklanmasının ardından parlamento seçimlerinde zafer kazandıklarını ilan ederek ülkenin ulusal çıkarlarını korumak için her şeyi yapacaklarını vurguladı. Bununla beraber Birleşik Ulusal Hareket partisinin başkanı Tina Bokuchava, muhalefet koalisyonunun “çalıntı Seçim” sonuçlarını kabul etmeyeceğini açıkladı. Başbakan İraklı Kobahidze dün sonuçlar açıklanmadan önce, “Bugünkü parlamento seçimi ülkemiz için savaş ve barış arasında seçim yapacağımız anlamına geliyor” demişti. Muhalefet ise halktan “Seçimi kaybedersek Rusya’nın kolonisi oluruz” diyerek destek istemişti.