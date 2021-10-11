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Gürcistan'da açlık grevini sürdüren eski cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin sağlık durumu kötüleşti

#Saakaşvili#Gürcistan #Dünya
Gürcistanda açlık grevini sürdüren eski cumhurbaşkanı Saakaşvilinin sağlık durumu kötüleşti

Gürcistan'da 1 Ekim'de gözaltına alınan eski cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin, tutulduğu hapishanede sürdürdüğü açlık grevi nedeniyle sağlık durumunun kötüleşmeye başladığı bildirildi.

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Gürcistan'da 1 Ekim'de gözaltına alınan eski cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin özel doktoru Nikoloz Kipşidze, yerel basına yaptığı açıklamada, Saakaşvili'yi Rustavi kentindeki hapishanede ziyaret ettiğini belirterek, onun sağlık durumunun kötüleşmeye başladığını söyledi.

Kipşidze, "Durumu (Saakaşvili'nin) kötüleşti. Mihail'i ilk kez iki veya üç gün önce gördüm ve şu anki durumunda çok büyük bir fark var." dedi.

Saakaşvili'nin 9 gün boyunca sadece ballı su içtiğini ve sağlık durumunun ağırlaşmaya başladığını belirten Kipşidze, Talasemi (Akdeniz Anemisi) hastası olduğunu söyledi.

Kipşidze, "Bir doktor olarak şunu demek isterim ki; bugün gördüğüme göre durumu kötüleşti, şimdi durum daha kötü. Bu, onun daha ağır yürüyüşünde ve konuşma sırasında zorlanmasında görülüyor ve bu durum onu rahatsız ediyor." ifadesini kullandı.

Hapishane yönetimi, Saakaşvili'nin sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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Ülkesine, 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak, Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ile bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürmek gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası vermişti.

Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti.

Daha sonra Ukrayna'ya geçen Saakaşvili'ye dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.

Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.

26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'ye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2020'de yeniden Ukrayna vatandaşlığı vermişti.

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Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.

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#Saakaşvili#Gürcistan #Dünya