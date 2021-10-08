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Gürcistan'da 7 katlı bina çöktü

#Gürcistan#Batum#Bina Çöktü

Gürcistan'da 7 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

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Gürcistan'ın Batum kentinde 7 katlı bir bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Alınan bilgiye göre, Gürcistan'ın Acara bölgesindeki Batum kentinde 26 Mayıs Sokağı'ndaki 7 katlı bir binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi sonucu, civardaki bazı araçlar da enkaz altında kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, 2 çocuğu kurtardı. Çocuklar hastaneye nakledildi.

Öte yandan yerel basındaki haberlere göre, bina enkazında birkaç kişi kaldı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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#Gürcistan#Batum#Bina Çöktü