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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya tribünlerde yaşanan olaylar damga vurdu. Gürcistan polisinin Filistin bayrağı açan Türk taraflarına yönelik orantısız müdahalesi, maçın yaklaşık 40 dakika durmasına neden oldu. Olayların ardından Gürcistan İçişleri Bakanlığı 16 kişinin gözaltına alındığını, 3 görevlinin yaralandığını açıkladı.

BATUM'DA FİLİSTİN GERİLİMİ: POLİS TARAFTARLARA MÜDAHALE ETTİ

Karşılaşma, müsabakanın 26. dakikasında Gürcistan polisinin Türk taraftarlarına yönelik orantısız müdahalesi ile büyümesinin ardından Danimarkalı hakem Morten Krogh'un iki takımın oyuncularıyla birlikte soyunma odasına gitmesiyle durdu.

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Beşiktaşlı futbolcular, tribünlerdeki gerginliği yatıştırmak için taraftarlarla iletişim kurmaya çalıştı. Yaklaşık 40 dakika duran karşılaşma, olayların kontrol altına alınmasının ardından yeniden başladı. Futbolcuların sahaya dönerek yaklaşık 5 dakika ısınmasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

GÜRCİSTAN'DAN RESMİ AÇIKLAMA: 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında Batum'da oynanan karşılaşmada çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, olaylarda 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını ve 16 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yazılı açıklamada, karşılaşma öncesinde güvenliğin sağlanması amacıyla bakanlığın farklı birimlerinin görevlendirildiği belirtildi. Taraftarların kent merkezinde güvenli şekilde yürüyüş yapabilmesi için gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Avrupa Meydanı'ndan Batumi Arena'ya düzenlenen yürüyüş sırasında bazı Beşiktaş taraftarlarının agresif davranışlar sergilediği öne sürüldü.

Taraftarların polisin uyarılarına uymadığını, kamu düzenini bozduğunu ve çeşitli nesneler fırlattığını savunan bakanlık, şu ifadeleri kullandı:

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"Bazı taraftarların şiddet ve provokatif eylemleri stadyum alanında devam etti. Stadyumun altyapısına, özellikle de koltuklara zarar verdiler. Koltukları kolluk kuvvetlerine fırlatarak onların canını tehlikeye attılar."

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliğini sağlamak ve şiddet olaylarını önlemek amacıyla polis ekiplerinin özel araçlar da dahil olmak üzere gerekli önlemleri aldığını belirtti.

Olaylarda 3 görevlinin yaralandığını bildiren bakanlık, "Güvenlik güçleri, yasa dışı eylemlerden dolayı 16 kişiyi gözaltına aldı." açıklamasını yaptı.

GÜRCİSTAN POLİSİ: FİLİSTİN BAYRAĞI İDDİALARI DOĞRU DEĞİL

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Gürcistan İçişleri Bakanlığı, bazı haberlerde polisin Filistin bayrağı açan taraftarlara bu nedenle müdahale ettiğinin öne sürüldüğünü belirtti. Bakanlık, söz konusu iddiaları reddetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu bilgileri kesinlikle reddediyoruz. Taraftarların şiddet eylemlerinin ve kolluk kuvvetleriyle fiziksel çatışmanın, söz konusu bayrak ve pankartların sergilenmesinden önce, stadyuma doğru yürüyüş sırasında başladığını vurguluyoruz."

Bakanlık ayrıca Gürcistan'da bulunan herkesin ülkenin yasalarına uyması gerektiğini belirtti. Açıklamada, güvenlik güçlerine yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

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GÜRCÜ BASINI OLAYLARI FARKLI BAŞLIKLARLA DUYURDU

Beşiktaş taraftarları ile Gürcistan polisi arasında yaşanan gerginlik, ülke basınında da geniş yer buldu.

Gürcistan'ın önde gelen gazetelerinden Publika, olayları "Arbede yaşandı" başlığıyla duyurdu. Haberde, "Batum'da Türk futbol kulübü Beşiktaş ile İsrail futbol kulübü Hapoel Beer Şeva arasında oynanan maç sırasında fiziksel bir arbede yaşandı." ifadeleri kullanıldı.

Publika, karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarları ile Gürcistan polisi arasındaki tansiyonun yükseldiğini öne sürdü. Ancak haberde, polisin Türk taraftarlara biber gazıyla müdahalesine değinilmedi.

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Gürcistan merkezli NewsOn da maç öncesinde gerilimin arttığını yazdı. Haberde, karşılaşmanın ilk olarak İstanbul'da oynanmasının planlandığı ancak UEFA'nın güvenlik gerekçesiyle mücadeleyi Batum'a aldığı belirtildi.

NewsOn, Gürcistan polisinin stadyumda "Özgür Filistin" pankartının açılmasının ardından taraftarlara müdahale ettiğine dikkat çekti.

Gürcü spor sitesi Sportall ise olayları, "Stadyumda korkunç görüntüler. Beşiktaş taraftarı güvenlik görevlilerine saldırdı" başlığıyla aktardı.

Ülkenin kamu yayıncısı 1TV de karşılaşmada yaşananları, "Koltuk fırlatma ve fiziksel şiddet yaşananların sadece küçük bir kısmı. Futbol için kötü bir olay" ifadeleriyle değerlendirdi.

İSRAİL BASININDA BEŞİKTAŞ TARAFTARLARININ FİLİSTİN DESTEĞİ GÜNDEM OLDU

Batum'daki olaylar İsrail basınında da geniş yankı uyandırdı. Maariv gazetesi, Gürcistan polisinin Filistin bayrakları taşıyan Beşiktaş taraftarlarına güç kullandığını yazdı.

Haberde, "Polis, tribünlerde bayrakların sallanmasını engellemeye çalıştı" ifadesi kullanıldı.

Maariv, başka bir haberinde ise Beşiktaş taraftarlarının maç öncesindeki Filistin protestosuna yer verdi. Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş taraftarlarının Filistin yanlısı protestosu, maçın başlama düdüğünden saatler önce başladı. Türk takımının yüzlerce taraftarı, Batum'un merkezindeki Avrupa Meydanı'nda toplanarak Filistin ve Türk bayrakları salladı ve Filistin'in özgürlüğünü talep eden bir pankart açtı."

Gazete, olaylara ilişkin açıklamalarda bulunan bazı isimleri ise "İsrail düşmanları" olarak nitelendirdi.

İsrail basınından Walla Sport, Beşiktaş taraftarlarının Filistin'e desteğini "İsrail nefreti" üzerinden aktardı. Ynet, taraftarların tribünlerdeki koltukları sökerek fırlatmasına odaklanırken i24NEWS, siyah-beyazlı taraftarları "ayaklanan taraftarlar" olarak tanımladı.

Walla'nın haberinde "İsrail karşıtı pankartlar" açıldığı öne sürüldü. Karşılaşmanın ilk yarıda durdurulduğunu ve yarım saatten uzun bir aranın ardından yeniden başladığını belirten yayın, Beşiktaş taraftarlarının güvenlik güçleriyle çatıştığını iddia etti.

Haberde, taraftarların tribün koltuklarını sökerek güvenlik görevlilerine fırlattığı ve yaralıların sedyelerle taşındığı aktarıldı. İsrail yayını, olaylarda hem güvenlik görevlilerinin hem de taraftarların yaralandığını ileri sürdü.

DÜNYA MEDYASI NASIL GÖRDÜ?

İngiliz gazetesi The Guardian, Beşiktaş'ın İsrail temsilcisiyle karşılaştığı maçta açılan Filistin pankartının karşılaşmanın gecikmesine ve diplomatik krize yol açtığını yazdı.

İngiliz kamu yayıncısı BBC, Beşiktaş taraftarlarının Filistin'e destek amaçlı pankart açtığını ve bu sebeple Gürcistan polisinin müdahale ettiğini aktardı. BBC'de yer alan haberde, "Beşiktaş, Gürcistan polisinin 'orantısız' güç kullanımı nedeniyle Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA'ya şikayette bulunduğunu açıkladı." ifadeleri yer aldı.

Haberde ayrıca, "Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Be'er-Şeva ile oynadığı Avrupa Ligi maçında Filistin yanlısı bir pankart açan Beşiktaş taraftarlarına karşı Gürcistan polisinin 'kabul edilemez' eylemlerini şiddetle kınadı." denildi.

ABD merkezli Associated Press (AP), polis ile taraftarlar arasında çıkan çatışmaların ardından Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının kesintiye uğradığını aktardı.





Washington Post, Beşiktaş taraftarlarının Filistinlilere destek amacıyla pankart açmasının ardından polis ile taraftarlar arasında çatışma çıktığını bildirdi. Gazete, yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçının yaklaşık 30 dakika durdurulduğunu yazdı.

Fransız spor gazetesi L'Equipe, tribünlerde yaşanan olayların ardından Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının durdurulduğunu aktardı.

Haberde, Beşiktaş'ın Gürcistan polisinin taraftarlarına yönelik şiddetini kınadığı ve UEFA'ya resmî şikâyette bulunduğu belirtildi.

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında yaşananları "Beşiktaş–Beer Sheva maçında tribünlerde kaos" başlığıyla duyurdu.

Haberde, polis ile Türk taraftarlar arasında çatışma çıktığı ve karşılaşmanın yarım saat durdurulduğu ifade edildi.

İtalyan gazetesi Corriere dello Sport da karşılaşmadaki olayları gündemine taşıdı.

Gazete, "Beşiktaş-Hapoel maçında kaos: Karşılaşma durduruldu!" başlığını kullanırken tribünlerde polis ile Türk taraftarlar arasında çatışma çıktığını aktardı.

Katar merkezli Al Jazeera, Batum'da yaşanan olayları manşetten duyurdu. Al Jazeera, yayınladığı haberde "Gürcistan'da Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki maç, taraftarlar ve polis arasında çıkan arbede nedeniyle 30 dakika süreyle askıya alındı." ifadeleri yer aldı.