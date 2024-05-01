Gürcistan karıştı! Yasa karşıtı protestolarda çok sayıda gözaltı

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Gürcistan'da ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplum kuruluşlarını bastıracağı gerekçesiyle "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısına yönelik gösteriler 15 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Göstericiler, dün akşam saatlerinde başkent Tiflis'teki parlamento binası önünde toplanarak, tasarının yeniden parlamentoya sunulmasına ve müzakere edilmesine tepki gösterdi. "Rus yasasına hayır", "Rusya'ya hayır" ve "Yaşasın Gürcistan" şeklinde sloganlarının atıldığı ve gece saatlerine kadar devam eden protestoda tansiyon yükseldi. Yetkililer tarafından yapılan 'geri çekilin' uyarılarına rağmen polis ve protestocular arasında arbede çıktı.



Polis, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanırken göstericiler ise polise taş ve şişe fırlatarak karşılık verdi. Rustaveli Caddesi'ndeki göstericiler kafelerin masa ve sandalyeleri ile çöp kutularından barikat kurdu.

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