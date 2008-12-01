Gürcistan, Irak'yaki 6 askerini çekiyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Gürcistan'ın, Irak'ta bulunan askerlerini tamamen çekme hazırlığında olduğu bildirildi.

Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'tan çekilme işlemlerinin devam ettiği ve bu çerçevede 28 askerin daha Tiflis'e döndüğü ifade edildi.



Bakanlık açıklamasında, Irak'ta kalan son 6 Gürcü askerinin de yakında ülkesine döneceği bildirildi.



Gürcistan, Güney Osetya sorunu yüzünden Ağustosta çıkan olaylar nedeniyle Irak'ta görev yapan 2200 civarındaki askerini geri çekmişti.