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Gürcistan da ayakta: ‘Rus yasasına hayır Avrupa’ya evet’

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#Gürcistan#Avrupa#Yasa
Gürcistan da ayakta: ‘Rus yasasına hayır Avrupa’ya evet’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 07:00

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, ‘yabancı etkinin şeffaflığı’ konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler sırasında polis ile eylemciler arasında arbede çıktı.

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Gürcü medyasının aktardığına göre en az 20 kişi gözaltına alındı. Protestoya yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı değerlendirilirken, göstericilerin sık sık “Rus yasasına hayır, Avrupa’ya evet” sloganları atarak yürüdüğü ifade edildi.

Yasa teklifi, kaynaklarının yüzde 20’sinden fazlasını yurtdışından alan kuruluşların ‘yabancı ülkelerin etkisindeki kuruluşlar’ olarak kaydedilmesini ve Adalet Bakanlığı tarafından denetlenmesini öngörüyor. İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi lideri Mamuka Mdinaradze, daha önce yaptığı açıklamada ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90’ından fazlasının şeffaf olmadığını dile getirmişti. Muhalefet ise yasanın Rusya’da olduğu gibi medya ve sivil toplum örgütlerine baskı için kullanılacağını savunuyor.

 

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#Gürcistan#Avrupa#Yasa

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