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HaberlerDünya HaberleriGürcistan Başbakanı Garibaşvili'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
GeriDünya Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.04.2021 - 14:04 | Son Güncelleme:

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sağlık durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, "Test sonucu Kovid-19 olduğum tespit edildi. Kendimi iyi hissediyorum. Kendimi izole ettim ve uzaktan çalışmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar toplam 284 bin 958 kişide virüs görülen Gürcistan'da son 24 saatte 897 vaka tespit edildi.

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