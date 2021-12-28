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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'den Türkiye mesajı

#Gürcistan#Türkiye#Dünya
Gürcistan Başbakanı Garibaşviliden Türkiye mesajı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, "Şüphesiz Türkiye bölgede çok önemli bir oyuncu. Türkiye ile çok yakın, dostane ve kardeşçe ilişkilerimiz var” dedi.

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Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, İmedi adlı televizyon kanalında yayınlanan “Yüz-yüze” programında 2021 yılında ülke ve dış politikaya ilişkin açıklamalarda bulunurken Gürcistan-Türkiye ilişkilerine değindi.

Bu yılın Haziran ayında Ankara'da resmi temaslarda bulunduğunu hatırlatan Garibaşvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından en üst düzey şekilde kabul edildiğini ifade etti. Garibaşvili, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile samimi ilişkilerimiz var. Telefon görüşmeleri de dahil olmak üzere çok sayıda toplantı yaptık ve dürüst, samimi ve çok açık bir ilişkimiz var” ifadelerini kullandı.

Garibaşvili, Gürcistan-Türkiye ilişkilerinin sürdürülmesi, güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu yönde elimden geleni yapıyorum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da aynı ruh halinde olmasından memnunum” dedi.

Arabuluculuk olmadan bölgede ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve enerji projelerinin hayata geçirilmesinin imkansız olduğunu söyleyen Garibaşvili, “Bu yönde çok iddialı planlarımız var. Bugün bu ilişkileri güçlendirmek için çok iyi bir imkan olduğunu düşünüyorum. Şüphesiz Türkiye bölgede çok önemli bir oyuncu. Türkiye ile çok yakın, dostane ve kardeşçe ilişkilerimiz var” açıklamasını yaptı.

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12 Haziran'da Ermenistan, Gürcistan'ın arabuluculuğunda Ağdam bölgesinde 97 bin anti-tank ve anti-personel mayın içeren haritayı Azerbaycan’a taktim etmesi ve karşılığında Azerbaycan’da gözaltında bulunan 15 Ermeni askerin Gürcistan temsilcilerinin katılımıyla Azerbaycan-Gürcistan sınırında Ermenistan'a teslim edilmesine de değinen Garibaşvili, "Gürcistan bu yıl bölgede önemli bir örnek oluşturdu ve bunun benim aracılığımla gerçekleşmesinden çok memnunum. İki dost ve komşu ülke arasında ilk emsali oluşturduk. Ben şahsen Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir anlaşmaya varılması için büyük çaba sarf ettim. Her iki ülkeyi de defalarca ziyaret ettim ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştüm. Arabuluculuk için inisiyatif aldım. Her şey anlık oldu ve arabuluculuk iyi sonuçlandı” ifadelerini kullandı.

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#Gürcistan#Türkiye#Dünya

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