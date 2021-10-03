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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: "Size tam yetkiyle söylemek istiyorum ki Saakaşvili cezasını çekecek"

#Gürcistan#İrakli Garibaşvili#Saakaşvili
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Size tam yetkiyle söylemek istiyorum ki Saakaşvili cezasını çekecek

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, 8 yıl aradan sonra ülkesine dönen ve güvenlik güçlerince 1 Ekim'de gözaltına alınarak hapishaneye nakledilen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin cezasını çekmeden serbest bırakılmayacağını söyledi.

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Garibaşvili, yerel televizyon kanalına yaptığı açıklamada, hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'nin gözaltına alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Saakaşvili'nin, Gürcistan'da olmadığı dönemde hakkında açılan çeşitli davalardan 6 yıl gıyabi hapis cezasına çarptırıldığını anımsatan Garibaşvili, "Size tam yetkiyle söylemek istiyorum ki Saakaşvili cezasını çekecek, o 6 yıl hapis cezasına çarptırılmış durumda." dedi.

Saakaşvili'nin hapishanede cezasının çekmesi gerektiğini, kimsenin çağrısıyla serbest bırakılmayacağını belirten Garibaşvili, "Gezegendeki herhangi bir insan gelip bize sorarsa, söylerse, çağrıda bulunursa, bugün Saakashvili'yi serbest bırakacak bir hükümet yok." ifadesini kullandı.

Saakaşvili'nin hapishaneye girdikten sonra Ukrayna'ya iadesini talep ettiğini aktaran Garibaşvili, "Cezasını tamamen çektikten sonra Ukrayna'ya dönmek istiyorsa elbette istediği ülkeye dönebilir." şeklinde konuştu.

SAAKAŞVİLİ'NİN GÖZALTINA ALINMASI

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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, 1 Ekim'de 8 yıl sonra ülkesine dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin gözaltına alındığını bildirmişti.

Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisini kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.

26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'ye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen yıl yeniden Ukrayna vatandaşlığı vermişti.
Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.

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#Gürcistan#İrakli Garibaşvili#Saakaşvili