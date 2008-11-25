Guns N’Roses’a Çin sansürü

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Amerikalı rock grubu Guns N’Roses’ın 17 yıl aradan sonra çıkardığı "Chinese Democracy" (Çin Demokrasisi) adlı son albümüne Çin makamları internette sansür uyguluyor.

Albümün resmi web sitesi "chinesedemocracy.com"a Çin’in bir numaralı arama motoru Baidu.com’dan ulaşmak olanaksız hale gelirken, arama motorundan "Chinese Democracy" için verilen tüm aramalar da engelleniyor.



Guns N’Roses grubunun Çinli hayranları, yeni albümün 14 parçasını, ancak grubun sosyalleşme sitesi MySpace.com’daki sayfasına girerek dinleyebilme şansına sahipler.



Çin Kültür Bakanlığı yetkilileri ise orijinal üyelerinden sadece 46 yaşındaki Axl Rose’u muhafaza edebilen eski efsane hard rock grubunun uzun yıllardır beklenen albümüne internet erişiminin yasaklandığı konusunda bilgileri bulunmadığını belirttiler.Kültür Bakanlığından bir yetkili, "İlk defa duyuyorum. Yasaklandığını bilmiyorum. Söylenti olabilir" diye konuştu.