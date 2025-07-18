Günlerdir tartışılıyordu: ABD'nin gündemine oturan kare! İşte Trump'a konulan teşhis

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ABD aylardır Başkan Trump'ın sağlık durumunu tartışıyor.

Tartışmayı başlatan, Başkan Trump'ın sağ elinin üzerindeki morluklar oldu.

Trump'ın şubat ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşme esnasında çekilen karelerde, elinin üzerindeki morlukları ten rengi bir kapatıcıyla örtmeye çalışması gündem yarattı.

Bu karelerin ajanslara düşmesinin ardından Trump'ın bir sağlık sorunu olduğu ve kamuoyundan gizlendiği iddiaları ortaya atıldı.

O tarihte Daily Mail'in konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan bir Beyaz Saray yetkilisi, Başkan'ın elindeki morluğun bulunduğu pozisyonun gerektirdiği sürekli el sıkışmaların sonucu olduğunu söyledi.

Yetkili, Trump'ın seçim kampanyası sürecinde ve şimdi başkan olarak her gün yüzlerce kişiyle el sıkıştığını, sürekli tekrarlanan bu hareketin elinin üzerinde bir morluk oluşmasına neden olduğunu öne sürdü. Adı açıklanmayan yetkili Trump'ın mümkün olduğunca çok kişiyle selamlaşmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

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Aynı morluklar nisan ayında bir kez daha gündeme geldi. Trump'ın elinin üzerindeki kapatıcı izlerini fark eden Amerikalılar Trump'ın eline damar yolu açıldığı için böyle bir iz oluştuğunu öne sürerken bazıları da Trump'ın vücudunun susuz kaldığını bu nedenle sıvı takviyesi yapıldığını veya vitamin yetersizliği yaşadığını iddia etti.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Son olarak bu hafta ortasında yine morlukların dikkat çektiği fotoğraflar ajanslara düştü. Buna ek olarak Başkan'ın bazı görüntülerinde ayak bileklerinde fark edilen şişkinlik de tartışmaları alevlendirdi.

Bütün bu gelişmelerin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'den bir açıklama geldi.

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Leavitt, Başkan Trump'ın kapsamlı bir muayeneden geçirildiğini ve özellikle ayaklarında 70 yaş üstü bireylerde yaygın bir durum olan kronik venöz yetmezliği tespit edildiğini söyledi.

Leavitt, Başkan'ın elindeki morlukların sebebinin el sıkışmaktan dolayı olduğunu vurgularken, diğer tüm laboratuvar testlerinin normal çıktığını ifade etti.

SİSTEMİK HASTALIK DELİLİ BULUNAMADI

Leavitt, Trump'ın doktoru Donanma Yüzbaşı Sean Barbabella'nın damar hastalığı, kalp yetmezliği ya da başka sistemik hastalıklara dair bir kanıt bulamadığını da söyledi.

Beyaz Saray'ın paylaştığı belgeye göre, Barbabella teşhisini dün ilgililere gönderilen bir iç yazışmayla açıkladı.

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Barbabella nisan ayında yaptığı açıklamada bugüne kadar yemin etmiş en yaşlı ABD başkanı olan Trump'ın başkanlık görevlerini yerine getirmek için "tam anlamıyla uygun" olduğuna dair bir rapor hazırlamıştı.

Söz konusu raporda Trump'ta bir önceki başkanlık döneminden bu yana yeni bir sağlık sorunu tespit edilmediği, aksine başkanın 2020'deki başkanlık muayenesinden o güne yaklaşık 10 kilo verdiği ifade edilmişti.

79 YAŞINDAKİ TRUMP HEP SAĞLIĞIYLA ÖVÜNÜYOR

Beyaz Saray'ın açıklaması, Trump'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi vermenin yanı sıra bir başka açıdan daha önem arz ediyor.

The Washington Post'un haberinde dikkat çektiği üzere, 79 yaşındaki Trump, ABD'nin en yaşlı başkanlarından biri olmakla birlikte ikinci seçim kampanyasının başından bu yana sürekli sağlıklı ve güçlü olduğu mesajını veriyor.

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Kendini 81 yaşındaki selefi Joe Biden'dan bu şekilde ayrıştıran Trump, Biden yönetimini başkanın sağlık sorunlarını kamuoyundan gizlemekle suçluyor.

Diğer yandan birinci dönemi sırasında kendisine uygulanan bir biliş testinin sonuçlarıyla sık sık övünen Trump, saatlerce golf oynayıp uzun süren mitingler düzenleyerek de dayanıklılığını gözler önüne seriyor.

Dolayısıyla Trump'ın hastalığının "70 yaşın üstündeki bireylerde" görüldüğünün açıklamada vurgulanması önemli bir detay.

Bununla birlikte Trump'ın çok sağlıksız beslendiği de biliniyor. Sık sık fast food tüketen ve bundan övünerek bahseden Trump, 2015'te yaptığı bir açıklamada, "Kırmızı eti, hamburgeri, makarnayı ve kızarmış patatesi yani yemememiz gereken her şeyi çok seviyorum" demişti. Seçim kampanyası sırasında Bedminster'daki golf kulübünden arkadaşı osteopati uzmanı Bruce Aronwald, Trump'ın sağlık durumuyla ilgili bir mektup yazmış ve "tarihteki en sağlıklı başkan" ifadelerini kullanmıştı. Aronwald daha sonra yaptığı açıklamada Trump'ın bu mektubu kendisine "dikte ettirdiğini" itiraf etmişti.

KAN BACAKLARDA TOPLANIYOR

Peki kronik venöz yetmezliği nasıl bir hastalık?

İngilizce kısaltmasıyla CVI olarak da bilinen kronik venöz yetmezliği, bacaklardaki damarların kanı kalbe olması gerektiği şekilde taşıyamadığı durumlarda ortaya çıkıyor.

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Bunun sonucunda kan bacakların alt kısmında toplanıyor. Hastalığın belirtileri arasında ayak ve bacaklardaki şişkinliğin yanı sıra bacaklarda ağrı, ağırlık ya da uyuşma ve varisli damarlar öne çıkıyor. Çok ağır durumlarda bacaklarda ülser dediğimiz yaralar oluşabiliyor.

New York Üniversitesi Langone Hastanesi Venöz Tromboembolik Merkezi Tıp Direktörü Dr. Thomas Maldonado, bazı kişilerin aile geçmişi nedeniyle kronik venöz yetmezliği ve varis sorunu yaşamaya daha yatkın olduğunu belirtti. Hamilelik ve aşırı kilonun yanı sıra uzun süre oturmak ya da ayakta durmak da hastalığı tetikleyebiliyor. Aynı hastanenin vasküler ve endovasküler cerrahi şefi Dr. Gregory Magee de kronik venöz yetmezliğinin çoğunlukla iyi huylu olduğunu belirterek, "Bugün bu şikayetle 5 hasta gördüm. Damarlarımızdaki hasar yaşlanmanın normal bir etkisi. Çoğu zaman büyütülecek bir durum değil" diye konuştu.

KRONİK VENÖZ YETMEZLİĞİNİN SEBEBİ NE?

Yerçekimi insan vücudundaki kanın aşağı doğru çekilmesine neden oluyor. Kişi uzun süre oturduğunda ya da ayakta durduğunda, aşağı inen kanı yukarı pompalamak fazlasıyla zorlaşıyor. Bu nedenle bacak damarlarında kanın geri çekilmesini önleyen tek yönlü kapaklar bulunuyor.

Bu kapakların herhangi bir sebeple hasar görmesiyle de kronik venöz yetmezliği ortaya çıkıyor.

Cleveland Clinic'te damar cerrahisi bölüm başkanı olarak görev yapan Dr. Sean Lyden, The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Kronik venöz yetmezliği, damarların içindeki kapakların düzgün çalışmadığı ve kanın bacağın alt kısımlarında toplanmasına müsaade ettiği bir durumdur" dedi.

Chicago Üniversitesi Damar Kliniği Direktörü Chelsea Dorsey, kronik venöz yetmezliğinin belirtileri arasında bacaklarda ağrı, zonklama ve yorgunluk hissi olduğunu vurgularken, "Şişlikler, renk değişimleri ve varisli damarlar da diğer belirtiler" dedi.

Başlıca risk faktörleri arasında kan pıhtıları, damar inflamasyonu ve aşırı kilo öne çıkıyor.

Kronik venöz yetmezliğinin tedavisi için öncelikle bacak şişmesine neden olan kalp hastalığı, böbrek hastalığı ve kan pıhtısı gibi ihtimallerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Ultrason muayeneleri, kronik venöz yetmezliğini teyit etmeye yardımcı oluyor. Cleveland Clinic kaynaklarına göre, varis çorabı giymek, bacakları yüksekte tutmak ve sağlıklı bir kiloya ulaşmak, en önemli tedavi yöntemleri.

Uzmanlar ayrıca yürüyüş gibi egzersizleri öneriyor çünkü güçlü bacak kasları, damarları sıkıştırarak kanın pompalanmasına yardımcı oluyor. Daha ileri vakalarda ilaç ve ameliyat tedavisi de uygulanabiliyor.

Doktorlar, kronik vakaların ciddi komplikasyonlara yol açabileceği, bazı durumlarda kronik venöz yetmezliğinin kalp, karaciğer ya da böbrek gibi hayati organlardaki sorunların belirtisi olabileceği konusunda uyarıyor.