Günlerdir konuşuluyordu... Pakistan'dan yalanlama geldi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyanın konuştuğu trajedide korkunç iddia gerçek çıktıDünyanın konuştuğu trajedide korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
Fenerbahçede şaşırtan Pelkas gerçeği Herkes Mesutu konuşurken...Fenerbahçe'de şaşırtan Pelkas gerçeği! Herkes Mesut'u konuşurken...#Dimitris Pelkas
Otomobillerin olmadığı bir şehir mi hayal ediyorsunuz Yapılmışı varOtomobillerin olmadığı bir şehir mi hayal ediyorsunuz? Yapılmışı var!#Yayalaştırma
Erdoğandan Kılıçdaroğlunun sözlerine tepki: Memuruma sesleniyorum; sakın ha bu oyuna gelmeyinErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Memuruma sesleniyorum; sakın ha bu oyuna gelmeyin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Biden canlı yayında açıkladı, dünya şokta Beyaz Saray geri adım attı ama...Biden canlı yayında açıkladı, dünya şokta! Beyaz Saray geri adım attı ama...#Joe Biden
Polis gözlerine inanamadı Bodrum katından perişan halde 26 çocuk çıktıPolis gözlerine inanamadı! Bodrum katından perişan halde 26 çocuk çıktı#ABD
9 ayda yüzde 60 arttı 50 milyar dolarlık hedef için stratejik adım9 ayda yüzde 60 arttı! 50 milyar dolarlık hedef için stratejik adım#Türkiye-Afrika Forumu
Tarım için devrim gibi çalışma: YOMATarım için devrim gibi çalışma: YOMA#TEKNOFEST
İstanbulda kokarca böceği kâbusu Arı gibi ses çıkarıyor, kötü koku yayıyorİstanbul'da 'kokarca böceği' kâbusu! Arı gibi ses çıkarıyor, kötü koku yayıyor#Kokarca Böceği
Deltadan daha mı tehlikeli 5 soruda AY.4.2 mutasyonuDelta'dan daha mı tehlikeli? 5 soruda AY.4.2 mutasyonu#Koronavirüs
81 ile genelge gönderildi Hastanelerde Emzirme Destek Birimleri kurulacak81 ile genelge gönderildi! Hastanelerde 'Emzirme Destek Birimleri' kurulacak#Sağlık Bakanlığı
Sonbaharın renkli güzelleri: Tabiat parkları... 13 şehirden keşfedilmeyi bekleyen 17 tabiat parkıSonbaharın renkli güzelleri: Tabiat parkları... 13 şehirden keşfedilmeyi bekleyen 17 tabiat parkı#Seyahat
Çete çökertildi ama... Adım başı kredi tuzağıÇete çökertildi ama... Adım başı kredi tuzağı!#Kredi
Onları bu kadar şımartan bizleriz Kendini Picasso sanan aşçılar...Onları bu kadar şımartan bizleriz! Kendini Picasso sanan aşçılar...#Picasso
Paul Walkerın kızı Meadow evlendi: Babası onu gelinlikle göremediPaul Walker'ın kızı Meadow evlendi: Babası onu gelinlikle göremedi#Paul Walker
HABERLERDünya Haberleri

Günlerdir konuşuluyordu... Pakistan'dan yalanlama geldi

#ABD#Pakistan#Dünya
Günlerdir konuşuluyordu... Pakistandan yalanlama geldi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Washington ile ABD'nin Afganistan operasyonları için Pakistan'ın hava sahasını kullanmasına yönelik bir anlaşmanın bulunmadığını bildirdi.

Haberin Devamı

ABD’nin Afganistan operasyonları için Pakistan'ın hava sahasını kullanmasına yönelik İslamabad ile resmi anlaşmaya yakın olduğu iddia edilirken Pakistan Dışişleri Bakanlığı, böyle bir anlaşmanın bulunmadığını belirtti.

CNN'nin ismini açıklamadığı ABD'li 3 Kongre üyesini kaynak gösterdiği haberde, ABD Başkanı Joe Biden'ın milletvekillerine verdiği gizli brifingde, ABD’nin Afganistan'daki askeri ve istihbarat operasyonları için Pakistan'ın hava sahasını kullanma konusunda İslamabad ile resmi anlaşmaya yakın olduğunu söylediği ileri sürüldü.

Bunun karşılığında ise Pakistan’ın terörle mücadele konusunda ABD'den yardıma yönelik "mutabakat anlaşması" imzalamayı talep ettiği ve Hindistan ile ilişkilerin yönetilmesinde Washington'dan destek sağlamasını istediği iddia edildi.

Bununla birlikte haberde, iki ülkenin görüşmeleri sürdürdüğü ve anlaşma şartlarının değişebileceği savunuldu. ABD yetkililerinin son Pakistan ziyaretinde bir anlaşmanın tartışıldığı fakat Pakistan’ın ne istediği ve ABD'nin karşılığında ne karar vermeye razı olacağının henüz belli olmadığı belirtildi.

Haberin Devamı

Haberde, ABD'nin Afganistan'da istihbarat toplama çabalarının bir parçası olarak Afganistan'a ulaşmak için Pakistan hava sahasını kullandığı ancak ABD'nin, Afganistan'a ulaşması için hava sahasına sürekli erişiminin sağlanmasına dair resmi anlaşma olmadığı kaydedildi.

Gelecekte ABD, Afganistan'dan vatandaşlarını çıkarmaya karar vermesi halinde Pakistan'ın hava sahası daha kritik hale gelecek. Mevcut durumda resmi bir anlaşma olmadığı için ABD, Afganistan'a giden uçak ve insansız hava araçları için İslamabad'dan ret cevabı alma riski taşıyor.

PAKİSTAN'DAN YALANLAMA

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, ABD ile böyle bir anlaşmanın mevcut olmadığını bildirdi.

Açıklamada, Pakistan ile ABD'nin bölgesel güvenlik ve terörle mücadele konusunda uzun süreli iş birliğine sahip olduğu ve iki tarafın düzenli istişarelerde bulunmayı sürdürdüğü kaydedildi.

ABD, Afganistan operasyonları için üs arıyor
NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle 20 yılın ardından ABD'nin ilk kez Afganistan’da varlığı bulunmuyor.

ABD, Afganistan’da DEAŞ/H ve diğer terör örgütlerine karşı terörle mücadele operasyonlarını yürütebilmek için bölge ülkeleriyle üs konusunda görüşmeler yürütüyor.

Haberin Devamı

19 Haziran'da Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD’nin askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Washington yönetiminin bu ülkedeki operasyonları için CIA'ya kesinlikle üs vermeyeceklerini söylemişti.

İlgili Haberler:

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

17 Ağustos'ta New York Times gazetesinde yayımlanan makalede, Amerikan askeri varlığının Afganistan'dan çekilmesi sonrasında ülkedeki istihbarat faaliyetlerini sürdürmek isteyen ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatının (CIA) yeni yollar aradığı ve bölgeye komşu ülkelerdeki üs seçeneklerini araştırdığı belirtilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Pakistan#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"

Serap Paközden hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım

Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!

Kapadokyada üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi