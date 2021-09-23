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Günlerce kim olduğunu bulmaya çalıştılar... Gizemli kadınının kimliği herkesi şoke etti!

#Hırvatistan#Kayıp Kadın#Hafıza Kaybı
Günlerce kim olduğunu bulmaya çalıştılar... Gizemli kadınının kimliği herkesi şoke etti

Hırvatistan'da yaşanan bir polisiye vaka haberi ülke sınırlarını aşarak dünya basınına konu oldu. Yüzü gözü kan içinde ve kim olduğunu hatırlamayan bir kadın mükemmel İngilizce konuşmasıyla dikkat çekmişti. Gizemli kadının kim olduğu ve yaşam hikâyesi ortaya çıkınca ise herkes adeta şoke oldu.

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Hırvatistan'ın Krk Adası'nda, mükemmel İngilizce konuşan bir kadın yüzü kanlarla kaplı bir halde balıkçılara el sallayıp yerini belli etmeye çalışıyordu. Kadına ait olduğu düşünülen eşyalar ise Adriyatik Denizi'nin kuzey kıyısında, bir kayanın üzerinde bulundu. Hırvat polisi hemen bu gizemli olayın peşine düştü.

60'lı yaşlarında olduğu düşünülen, yüzünde vücudunda kesikler ve yaralar olan bu gizemli kadın kim olduğunu ve bulunduğu yere nasıl geldiğini hatırlamıyordu. Bölge halkı tarafından 'profesör gibi İngilizce konuşuyor' diye tarif edilen kadının kim olduğunu bir haftadan fazladır arayan Hırvat polisi nihayet sonuca ulaştı.

Mükemmel İngilizce konuştuğu için İngiliz olduğu sanılan kadının adının Daniela Adamcová olduğu açıklandı.

57 yaşında ve Slovakya vatandaşı olduğu açıklanan kadının evsiz olduğu ancak geçmişinde çok ilginç bir hayat hikâyesi yattığı da böylelikle ortaya çıkmış oldu.

Günlerce kim olduğunu bulmaya çalıştılar... Gizemli kadınının kimliği herkesi şoke etti

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Polis yetkilileri ülke içinden ve dışından aldıkları sayısız ihbar telefonunu değerlendirdi ve kadının Slovakyalı olsa da yıllarca ABD'de yaşadığını ve sonradan İngiltere ya da İrlanda'ya taşındığını ortaya çıkardı.

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Ancak Daniela Adamcová'nın akılalmaz hikâyesi bununla da bitmiyor. Daniela Adamcová, ABD'ye taşındıktan sonra ünlüler için mücevher tasarımcısı olarak çalışmış ve  Barbara Streisand, Diana Ross ve Brigitte Bardot gibi dünya yıldızları için el yapımı takılar üretmiş. Adamcová ayrıca ünlü TV dizisi 'Friends' için de takılar tasarlamış.

Günlerce kim olduğunu bulmaya çalıştılar... Gizemli kadınının kimliği herkesi şoke etti

Hırvat polisinin dağıttığı fotoğraflardan onu tanıyan eski arkadaşları Los Angeles'da yaşayan kadının işlerinin bozulduğunu ve evsiz kaldığını söylüyor. İşlerini yoluna koyan ve bir mücevher firmasında çalışmaya başlayan kadın daha sonra 2015 yılında İrlanda'ya taşınmış.

ABD'deki eski arkadaşları Daniela'nın Hırvatistan'da bir adada ortaya nasıl çıktığını ve oraya tek başına nasıl gittiğini anlayamadıklarını söyleseler de olayla ilgili en akla yakın açıklama polise ifade veren bir Çek turistinki oldu. Daniela Adamcová'yı hırvatistan'da gördüğünü ve tanıştığını aktaran görgü tanığı şu ifadeyi verdi:

"Onunla tanıştık ve bize artık emekli olduğunu ve böylece sürekli seyahat ettiğini söyledi. Arkadaşlarının hala çalıştığını bu yüzden her yere yalnız gittiğini anlattı. Tatil dönüşü 14 günlük karantinaya girmek istemediği için telefonunu kapattığını ve sim kartını da çıkardığını söyledi. Çok akıllı biri gibi görünüyordu, bir süredir İngiltere'de olduğunu bu yüzden de iyi İngilizce konuştuğunu ifade etti."

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Günlerce kim olduğunu bulmaya çalıştılar... Gizemli kadınının kimliği herkesi şoke etti

NELER YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz hafta polis kimliği bilinmeyen gizemli bir kadını ve kendisinden yaklaşık 500 metre uzakta da eşyalarını buldu. Polis yetkilileri Hırvat medyasına kadının eşyalarının arasında para ya da kimliğini açığa çıkaracak herhangi bir belge bulunmadığını açıkladı.

Kurtarma ekiplerinin kadını bulunduğu yerden kaldırıp sedyeye yerleştirmeye çalıştığı fotoğraflar tüm ülkede paylaşıldı. 60'lı yaşlarında olduğu düşünülen kadın ilk olarak adada, kayalıkların üzerine oturmuş halde balıkçılara el sallarken fark edildi.

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Ulaşılması oldukça zor olan sivri kayalıkları aşan 14 kişilik bir ekip kadını kurtarırken, görgü tanıklarının 'profesör gibi' İngilizce konuştuğunu aktardığı kadının ne kayalıklara nasıl geldiğini nem de adını ve kim olduğunu hatırladığı bildirildi.

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#Hırvatistan#Kayıp Kadın#Hafıza Kaybı