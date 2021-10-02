Günlerce konuşulmuştu... O bebeğin akıbeti belli oldu

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Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'ndaki kaos tahliyelerinde en dikkat çeken görüntülerden biri de ABD askerlerine dikenli teller üstünden verilen bir bebekti. Küçük bebeğin görüntüsü günlerce konuşuldu, tepki topladı. Gelen tepkiler o kadar büyüdü ki ABD açıklama yapmak zorunda kalıp, bebeğin tedavi için alındığını ve ailesine teslim edileceğini söyledi.



Ancak işin aslı günler sonra bebeğin babası konuşunca ortaya çıktı. ABD askerlerine çevirmenlik yapan ve tam adı açıklanmayan Hameed, bebeğinin kurtuluş hikayesini ilk kez CBS'ye anlattı.

HAVALİMANINDAN ÇIKAMIYORDU, KIZINI HİÇ GÖRMEMİŞTİ

İlk kez baba olan ve kızını hiç görmeyen Hameed, Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği günlerde ABD askerleri ile beraber havalimanında yaşıyordu. Yeni doğan bebeğini görmek için dışarı çıkamamıştı, karısı ve bebeğinin can sağlığı konusunda çok endişeliydi.

Tahliye günü karısı Sadia kızları Liya'yı alıp havalimanına geldi ancak kontrol noktasında Taliban kimliklerini ve paralarını ellerinden aldı. Karısı kaçmak için mücadele etti ancak Taliban'ın havaalanı çevresinde güvenlik konusunda acımasız davranıyordu.

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ABD ASKERİNE KIZINI KURTARMASI İÇİN YALVARDI

Tam da bu kaosun içinde Hameed karısı ve kızını çitin diğer tarafında korkunç kalabalığın içinde gördü. Karısının ve kızının saatler boyunca çaresizce yanına gelmesini izledi. Genç adam yaşadığı çaresizliği ve bebeğinin kurtuluş hikayesini şöyle anlattı;

"Asla başaramayacaklarını düşünüyordum, ya ezilerek öleceklerdi ya da ağır bir şekilde yaralanacaklardı. Çaresizlik içinde bebeğimi kurtarmak için dikenli tellerin yanında bir aracın üzerinde duran bir askere yalvardım. Bana yapabileceği tek şeyin onu dikenli tellerin üzerine kaldırmak olduğunu söyledi ancak yaralanabileceğini söyledi. Ona şansımı deneyeceğimi söyledim. Ölmesindense yaralanmasını tercih ederim."



BEBEĞİNİ İLK KEZ O AN TUTTU



ABD askeri bebeği dikenli teller üzerinden uzattı ve Hameed yeni doğan kızını ilk kez o an tuttu.Küçük bebeğin kurtulmasından saatler sonra anne Sadia da kapıdan geçmeyi başardı ve aile tahliye uçuşuna hazırlanırken tekrar bir araya geldi. Hameed ve Sadia, 8 haftalık kızları Liya ile Phoenix, Arizona'da yaşıyorlar.

Hameed, "Kızımı telin üzerindenkurtaracak birine sahiptim. Bu fırsata sahip olmayan binlerce kişi daha vardı. O asker kelimenin tam anlamıyla kızımın hayatını kurtardı, kendisiyle bir araya gelmeyi çok isterim" dedi