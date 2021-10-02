Günlerce konuşulmuştu... O bebeğin akıbeti belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devletten yeni uygulama... Kullanıma açıldıMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama... Kullanıma açıldı#E-Devlet
Süper Lige geri dönüyor Şaşırtan istifa sonrası bomba karar...Süper Lig'e geri dönüyor! Şaşırtan istifa sonrası bomba karar...#Emre Belözoğlu
Çalışanlarından Bezosa mektuplu ifşa şoku Elon ne zaman uçuyorÇalışanlarından Bezos'a mektuplu ifşa şoku! 'Elon ne zaman uçuyor?'#Blue Origin
Zarrabın binası tinerci yuvası Parça parça çaldılar...Zarrab'ın binası tinerci yuvası! Parça parça çaldılar...#Reza Zarrab
Tuhaf ve anormal bir valilik açıklamasıTuhaf ve anormal bir valilik açıklaması#Kaymakam
Emsal karar çıktı: 47 yaş büyükle maddi çıkar evliliğinde tazminatEmsal karar çıktı: 47 yaş büyükle maddi çıkar evliliğinde tazminat!#Boşanma Davası
Doğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli parkDoğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli park#Seyahat
Günlerce konuşulmuştu... O bebeğin akıbeti belli olduGünlerce konuşulmuştu... O bebeğin akıbeti belli oldu#Afganistan
Zengin olma hayali kötü bitti 3 yıldır konuşmuyor...Zengin olma hayali kötü bitti! 3 yıldır konuşmuyor...#Dolandırıcılık
Ağzına havlu sıkıştırılarak öldürülmüştü Son görüntüsü ortaya çıktıAğzına havlu sıkıştırılarak öldürülmüştü! Son görüntüsü ortaya çıktı#ANKARA
Çin ateşle oynuyor 38 savaş uçağı havalandı...Çin ateşle oynuyor! 38 savaş uçağı havalandı...#Çin
Bodrum susuz mu kalacak Tehlike kapıda...Bodrum susuz mu kalacak? Tehlike kapıda...#Kuraklık
Yeniayda başrol MarsınYeniayda başrol Mars'ın!#Astroloji
Bildiğiniz romantiklerden değilim'Bildiğiniz romantiklerden değilim'#Burak Yörük
Mustafa Keserden Bülent Ersoya sitemMustafa Keser'den Bülent Ersoy'a sitem#Mustafa Keser
HABERLERDünya Haberleri

Günlerce konuşulmuştu... O bebeğin akıbeti belli oldu

#Afganistan#Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı#Bebek
Günlerce konuşulmuştu... O bebeğin akıbeti belli oldu

Kabil Havalimanı'ndaki tahliyeler sırasında ABD askerlerinin dikenli teller üzerinden uzattığı bebek günlerce konuşulmuş ve tartışmalara neden olmuştu. Küçük bebeğin babası kurtuluş hikayesini ilk kez anlattı.

Haberin Devamı

Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'ndaki kaos tahliyelerinde en dikkat çeken görüntülerden biri de ABD askerlerine dikenli teller üstünden verilen bir bebekti. Küçük bebeğin görüntüsü günlerce konuşuldu, tepki topladı. Gelen tepkiler o kadar büyüdü ki ABD açıklama yapmak zorunda kalıp,  bebeğin tedavi için alındığını ve ailesine teslim edileceğini söyledi.

Ancak işin aslı günler sonra bebeğin babası konuşunca ortaya çıktı. ABD askerlerine çevirmenlik yapan ve tam adı açıklanmayan Hameed, bebeğinin kurtuluş hikayesini ilk kez CBS'ye anlattı.

Dünyayı şoke eden anlar... Afganlar bebeklerini Talibandan kurtarmak için dikenli tellerin üzerinden attı

İlgili Haber:Dünyayı şoke eden anlar... Afganlar bebeklerini Taliban'dan kurtarmak için dikenli tellerin üzerinden attı!

HAVALİMANINDAN ÇIKAMIYORDU, KIZINI HİÇ GÖRMEMİŞTİ

İlk kez baba olan ve kızını hiç görmeyen Hameed, Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği günlerde ABD askerleri ile beraber havalimanında yaşıyordu. Yeni doğan bebeğini görmek için dışarı çıkamamıştı, karısı ve bebeğinin can sağlığı konusunda çok endişeliydi.

Tahliye günü karısı Sadia kızları Liya'yı alıp havalimanına geldi ancak kontrol noktasında Taliban kimliklerini ve paralarını ellerinden aldı. Karısı kaçmak için mücadele etti ancak Taliban'ın havaalanı çevresinde güvenlik konusunda acımasız davranıyordu.

Haberin Devamı
Afganistandan ölümüne kaçış Kabil Havalimanında kaos... Havada can pazarı

İlgili Haber:Afganistan'dan ölümüne kaçış! Kabil Havalimanı'nda kaos... Havada can pazarı

ABD ASKERİNE KIZINI KURTARMASI İÇİN YALVARDI

Tam da bu kaosun içinde Hameed karısı ve kızını çitin diğer tarafında korkunç kalabalığın içinde gördü. Karısının ve kızının saatler boyunca çaresizce yanına gelmesini izledi. Genç adam yaşadığı çaresizliği ve bebeğinin kurtuluş hikayesini şöyle anlattı;

"Asla başaramayacaklarını düşünüyordum, ya ezilerek öleceklerdi ya da ağır bir şekilde yaralanacaklardı. Çaresizlik içinde bebeğimi kurtarmak için dikenli tellerin yanında bir aracın üzerinde duran bir askere yalvardım. Bana yapabileceği tek şeyin onu dikenli tellerin üzerine kaldırmak olduğunu söyledi ancak yaralanabileceğini söyledi. Ona şansımı deneyeceğimi söyledim. Ölmesindense yaralanmasını tercih ederim."

Günlerce konuşulmuştu... O bebeğin akıbeti belli oldu


BEBEĞİNİ İLK KEZ O AN TUTTU

ABD askeri bebeği dikenli teller üzerinden uzattı ve Hameed yeni doğan kızını ilk kez o an tuttu.Küçük bebeğin kurtulmasından saatler sonra anne Sadia da kapıdan geçmeyi başardı ve aile tahliye uçuşuna hazırlanırken tekrar bir araya geldi. Hameed ve Sadia, 8 haftalık kızları Liya ile Phoenix, Arizona'da yaşıyorlar.

İlgili Haberler:

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama... Kullanıma açıldıSüper Lig'e geri dönüyor! Şaşırtan istifa sonrası bomba karar...Zarrab'ın binası tinerci yuvası! Parça parça çaldılar...

Hameed, "Kızımı telin üzerindenkurtaracak birine sahiptim. Bu fırsata sahip olmayan binlerce kişi daha vardı. O asker kelimenin tam anlamıyla kızımın hayatını kurtardı, kendisiyle bir araya gelmeyi çok isterim" dedi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afganistan#Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı#Bebek