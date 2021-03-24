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Dünya
Elif Şevval AKDENİZ, (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2021 - 12:29 | Son Güncelleme:

Günlerce çukurda mahsur kaldı... Akılalmaz kaza, mucize kurtuluş!

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Günlerce çukurda mahsur kaldı... Akılalmaz kaza, mucize kurtuluş!

Günlerdir kayıp olan kadın düştüğü kanalizasyon çukurundan kurtarıldı. Akılalmaz olayda kadının kaç gündür çukurda yaşam mücadelesi verdiği ise açıklanmadı.

ABD’nin Florida eyaletinde dün sabah kanalizasyon çukurundan bir kadın kurtarıldı. Yetkililer, günlerdir kurtarılan kadının günlerdir kayıp olduğunu açıkladı.

Florida eyaletinin Atlantic Avenue kentinde günlerdir kayıp olan bir kadın, dün sabah saatlerinde kanalizasyon çukurundan kurtarıldı. İtfaiye yetkileri tarafından yapılan açıklamada, kadının 2 metre derinliğindeki kanalizasyon çukurunda günlerce yaşam mücadelesi verdiğini ve yardım çığlıklarını yoldan geçenlerin duyduğunu belirtti.

Günlerce çukurda mahsur kaldı... Akılalmaz kaza, mucize kurtuluş

KAÇ GÜNDÜR ÇUKURDA OLDUĞU BİLİNMİYOR

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çukurun üstüne bulunan kaldırımı kırarak, kanalizasyon çukurundan kadını merdiven yardımıyla çıkardı.  Polis, kurtarılan kadının günlerdir kayıp olduğunu, kanalizasyon çukuruna nasıl düştüğünü ve mağdurun kaç gündür bu çukurda kaldığını tespit edebilmek için inceleme başlattıklarını duyurdu.

Günlerce çukurda mahsur kaldı... Akılalmaz kaza, mucize kurtuluş

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