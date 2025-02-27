Güngör Yavuzaslan çarpıcı detayları canlı yayında anlattı! "Ankara'ya iki günde bir dışişleri bakanı geliyor"

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Türkiye küresel ve bölgesel krizlerde oynadığı 'arabulucu ve kolaylaştırıcı' rolü ile dikkat çekiyor. Bugün bir kez daha tüm dünyanın dikkatle izlediği bir zirveye ev sahipliği yapan Türkiye, İlişkilerini yeniden yapılandırma yolunda ciddi adımlar atan Rus ve ABD heyetlerini İstanbul'da ağırladı.

ANKARA'YA HER GÜN BİR DIŞİŞLERİ BAKANI GELİYOR

Toplantının gerçekleştiği ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde CNN Türk canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan, Türkiye'nin diplomaside bir cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı ve "Dikkat ederseniz Ankara'ya her gün bir dışişleri bakanı geliyor. 24 saatte bir gelmezse 48 saatte bir geliyor. Dün mesela Gürcistan dışişleri bakanı buradaydı, şimdi bakacağız kim gelecek. Türk diplomasisi Hakan Fidan ile aşırı hareketlendi. Türkiye bütün mekanizmalarını çalıştırıyor ve diplomasinin ağlarını kendisi örmek istiyor. Bize yansımayan masalar da kuruluyor. Rus heyeti Türkiye'ye gelmişken Türk heyeti ile de görüşecek. Belirli temaslar olacak. Lavrov Ankara'da ne dedi 'Riyad'daki görüşmeler ile ilgili Hakan Fidan'ı bilgilendirdim' dedi. Diplomasi bu şekilde işliyor." dedi.



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Birçok diplomatik misyonun toplantılarını artık Türkiye'de gerçekleştirmeyi tercih ettiğine dikkat çeken Yavuzaslan "Türkiye, uluslararası önemli diplomatik faaliyetlerin merkezi oldu. İnsanlar bu görüşmeleri Türkiye'de yapmak istiyor, bu da Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğunun altını çizmemizi sağlıyor. Bugünkü görüşmelerin bir adımının da Ankara'da olacağını düşünüyorum. " ifadelerini kullandı.

YOL HARİTASI İSTANBUL'DA BELİRLENECEK

Açıklamasında ABD ve Rusya arasındaki görüşmeyi de değerlendiren Yavuzaslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Bugünkü konu başlığımız Riyad'da gerçekleştirilen toplantıda Lavrov ve Rubio'nun, buzların eritilmesine karar vermesi. Özellikle Ukrayna savaşıyla birlikte Biden yönetimin aldığı kararlar nedeni ile Rusya ve ABD arasında mesafe ve diplomatik soğukluk vardı. Bunun yumuşatılması için bir yol haritası belirlendi. Bunun da ilk adımı İstanbul'da atıldı. İstanbul'daki görüşmelerde, iki ülke arasındaki sorunların nasıl çözüleceğinin yol haritası belirlenecek.

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Trump'ın peş peşe yaptığı açıklamalar, bugünkü görüşmelerde Ukrayna konuşulacak mı sorusunu doğurdu. Ukrayna'daki bazı konu başlıklarının burada gündeme geleceğini düşünüyorum. Trump-Putin ya da Lavrov-Rubio açıklamalarının dışında Ukrayna konusunda da bir süreç bir mekanizması olması lazım. Zelenski'nin Beyaz Saray ziyareti bekleniyor. İstanbul'daki görüşmelerden çıkacak kararlar iki ülkenin de dışişleri bakanlıklarına yansıtılacaktır.



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Ukrayna ile ilgili bir sürecin başlaması ile buradaki görüşmeler daha da dikkat çekici bir hal aldı. Buradan çıkacak sonucun kamuoyuna diplomatik yansımaları olacak mı onu bekliyoruz. Rusya ve ABD iki büyük süper güç. İki süper gücün uzaklaşması ya da yakınlaşması dünyanın etkilenmesine neden oluyor.

TRUMP RUSYA İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİNDEN SÖZ EDİYOR

Trump'ın küresel mücadelede iki tane ciddi muhatabı var. Bir Rusya diğeri Çin. Trump, Rusya'dan başladı, Rusya ile ekonomik işbirliğinden ve anlaşmalardan söz ediyor. Trump masayı çok geniş açtı ancak karşısında satranç oyuncusu Putin var. Putin, görüşmelerin akıl ve strateji ile gerçekleştirilmesini istiyor.



Ukrayna savaşının Rusya'ya da maliyeti var. Sonuçta Putin'in de doyurması gereken bir halkı var. Rusya, müzakere görüşmeleri boyunca hiç Kırım'dan söz ettirmedi. Hiç, ilhak ettiği topraklardan tam anlamıyla çekilmekten söz etmedi. Bugünkü görüşmeler de sadece konu başlıkları üzerinde nabız yoklama şeklinde olacaktır.

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ZELENSKİ SIKIŞMIŞ DURUMDA

Bir tarafta Rusya, savaşını devam ettiriyor. Diğer tarafta ABD, savaşı devam ettirmenin bedelini istiyor. Zelenski çok durumda, iki küresel aktör arasına sıkışmış durumda. Zelenski'ye güvenli bir liman lazım. Zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, her zaman 3'lü ya da 4'lü mekanizmaya hazır olduğunu bildirdi. Lavrov da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede İstanbul'da varılan mutabakat metninden söz etti. Buradaki görüşmelerden sonra bir sonraki görüşmelerin gerçekleşeceğini açıklayacaklarını bekliyorum. Riyad'da da bunu söylediler zaten. "