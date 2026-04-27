Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: Çok sayıda ölü var

Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 17:55

Güney Sudan'ın başkenti Juba yakınlarında bir yolcu uçağının düştüğü bildirildi. Kaza sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Güney Sudan Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan açıklamada, Juba yakınlarında Cessna tipi yolcu uçağının düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, uçakta bulunan 13 yolcu ile pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

KAZANIN NEDENİNE İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

İlk belirlemelere göre kazanın, görüş mesafesini düşüren olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelmiş olabileceği aktarılan açıklamada, uçakta bulunan kişilerden ikisinin Kenya vatandaşı olduğu, diğer yolcuların ise Güney Sudanlı olduğu ifade edildi.

Olay yerine inceleme ve destek ekiplerinin sevk edildiği duyuruldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın enkazının alevler içinde olduğu görüldü. Görüntülerde, bölgenin dağlık ve sisli bir alanda bulunması dikkat çekti.

