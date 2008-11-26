Güney Osetyalı milisler Gürcülere saldırdı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Güney Osetyalı milislerin, denetimden çıktıkları ve Gürcülere saldırılar düzenledikleri bildirildi.

İnsan Hakları İzleme örgütü, Güney Osetyalıların Akhalgori kasabası ve çevresindeki köylerde Gürcülere düzenlediği saldırı ve tacizleri belgelediklerini açıkladı.



Örgütün Moskova bürosu başkan yardımcısı Tanya Lakşina yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın işgalci güç olarak sorumluluklarını yerine getirmek ve Güney Osetyalı milisleri denetim altına almak için müdahale etmesinin zamanıdır" ifadesini kullandı.



Güney Osetya'nın güney ucunda yer alan Akhalgori bölgesinin nüfusunun çoğunluğunu Gürcüler oluşturuyor.



Güney Osetya'nın 1990'ların başında tek yanlı bağımsızlık ilan etmesinden sonra da Akhalgori Gürcistan tarafından yönetiliyordu.

Ağustos'ta çıkan savaşta Rus ve Güney Osetya güçleri bölgeyi ele geçirmişti.

