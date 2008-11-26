Güney Osetya'daki operasyona AB yeşil ışık yaktı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Gürcistan'ın eski Moskova Büyükelçisi Eros Kintsmarişvili, tek yanlı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'ya ağustosta düzenlenen operasyon öncesinde Avrupa Birliği'nden (AB) onay alındığını öne sürdü.

Kintsmarişvili, ağustostaki olayların araştırılması için parlamento bünyesinde kurulan geçici komisyona yaptığı açıklamada, Güney Osetya'daki operasyonun ABD ve Avrupa ülkelerinin bilgisi dahilinde yapıldığını iddia ederek, “Bu operasyon için AB yeşil ışık yaktı” dedi.



Açıklamasında ayrıca, eski Savunma Bakanı Irakli Okruaşvili ve Güney Osetya lideri Eduard Kokoeti'nin bir dönem yakın ilişki içinde olduğunu savunan Kintsmarişvili, Abhazya ve Güney Osetya'ya yönelik askeri operasyon planlandığını önceden bildiğini söyledi.

Kintsmarişvili, komisyonun ısrarına rağmen tüm bu bilgilerin kaynağına ise açıklık getirmedi.



Komisyon Başkanı Paata Davitaya, Kintsmarişvili'nin iddialarının tutarsız olduğunu belirterek, “Israrlarımıza karşın bize hiçbir kanıt sunamadı” dedi.



Kintsmarişvili, gazetecilere açıklamasında da Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek, Rustavi-2 televizyonundaki hissesinin 2004'te güç kullanılarak elinden alındığını iddia etti.



Komisyona bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Giorgi Bokeriya, Kintsmarişvili'nin ortaya attığı iddialarının gerçek dışı olduğunu ifade etti ve hiçbir zaman askeri operasyon planları olmadığını kaydetti.



Komisyonun ayrıca, İçişleri Bakanı Vano Merabişvili, Savunma Bakanı David Kezeraşvili ve son olarak Cumhurbaşkanı Saakaşvili'yi dinleyeceği bildirildi.