Güney Osetya Gürcülere vize uygulayacak

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Gürcistan vatandaşlarının, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'ya yakın zamanda ancak vize alarak gidebileceği öne sürüldü.

Rusya'da İngilizce yayın yapan “The Moscow Times” gazetesinin haberine göre, Güney Osetya lideri Eduard Kokoeti, internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Güney Osetya'nın Gürcistan ile sınırında 3 ay içinde gümrük kontrol noktası oluşturulacağını ve tek geçiş kapısı bulunacağını" belirtti.



Kokoeti, Güney Osetya "dışişleri bakanlığına" da Gürcistan ile vize rejimine geçilmesi talimatı vererek, "Gürcistan üzerinden Güney Osetya'ya geleceklerin dışişleri bakanlığından vize talebinde bulunacağını" ifade etti.



Bu arada, Güney Osetya'daki 5 günlük savaşı soruşturma komisyonu üyesi Gürcü milletvekili Giorgi Gabaşvili Rustavi-2 televizyonuna yaptığı açıklamada, Kokoeti'nin vize planını eleştirerek, “Gürcülerin kendi topraklarına gitmek için vize almaları çok saçma. Bu karşılıksız kalmayacak” diye konuştu.

