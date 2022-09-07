Güney Kore’yi tayfun vurdu… Akılalmaz anlar: Otoparkta boğularak öldüler!

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Asya'nın farklı bölgelerini yaklaşık 1 haftadır etkileyen Hinnamnor Tayfunu, bu kez Güney Kore'yi vurdu. Kore Meteroloji İdaresi (KMA), bu yılın en güçlü küresel fırtınası olan Hinnamnor'un Busan kentine doğru hareket ettiğini duyurdu.

Ülkenin Pohang kentindeki bir yeraltı otoparkına giden kurtarma ekipleri, yaşanan felaketi gözleriyle gördü… ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR GÜNEY KORE’Yİ VURDU

Pohang, başkent Seul'ün yaklaşık 270 kilometre güneydoğusundaki bir sahil kenti.

Şiddetli yağmurun ötesinde 140 km/s rüzgâra neden olan Hinnamnor, Pohang'da süpermarketlerin, caddelerin veya otoparkların neredeyse hepsini tamamen sular altında bıraktı ve ülkenin en büyük ikinci şehri olan Busan gibi şehirlerde diğer büyük hasarlara neden oldu.

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Ağustos ayında da tarihi bir yağış hacmi Seul'ün merkezindeki mahalleleri sular altında bıraktı ve üçü aynı aileden olmak üzere yarı bodrum katındaki bir dairede boğulan 16 kişi öldü.

Hinnamnor tayfunu geçişi sırasında sular altında kalan bir yeraltı otoparkında mahsur kalan insanlar akılalmaz bir felaketi yaşadı.

Dokuz kişinin tayfunun yol açtığı şiddetli yağmurlar nedeniyle sel olduğu için araçlarını konut kompleksinin otoparkından çıkarmak için dün erken saatlerde aşağı indiği aktarıldı.

Ancak otoparka inen kişiler maalesef geç kalmıştı ve hızla gelen sel suları bir anda otoparkı doldurunca bu kişiler sel sularına kapıldı.

TOPLAMDA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkenin güneydoğusundan geçerken Güney Kore'yi vuran en güçlü tayfun olan Hinnamnor nedeniyle on kişi öldü ve iki kişi kayboldu.

Apartman yönetimi tarafından araçlarını çıkartmak konusunda uyarılan apartman sakinleri gittikleri otoparkta mahsur kaldı. Olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer otoparkta mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

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İKİ KİŞİ SON ANDA KURTARILDI

Kurtarma ekipleri, mahsur kalmış olabilecek daha fazla insan bulmayı beklemediklerini söylemelerine rağmen otoparkı boşaltmaya devam ettiler.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'a göre, hayatta kalan 39 yaşındaki bir erkek ve 52 yaşındaki bir kadın, 12 saatten fazla bir süre mahsur kaldıktan sonra kurtarıldı.

Ölenlerden birinin 66 yaşında bir kadın olduğu açıklandı.