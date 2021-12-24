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Güney Kore'nin eski devlet başkanı Park Geun-hye affedildi

#Güney Kore#Dünya#AF
Güney Korenin eski devlet başkanı Park Geun-hye affedildi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, geniş çaplı bir yolsuzluk skandalı nedeniyle 22 yıl hapis yatmakta olan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'yi affetti.

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69 yaşındaki eski devlet başkanı, bir önceki yıl görevden alınmasının ardından 2018 yılında görevi kötüye kullanmaktan ve baskı kurmaktan suçlu bulunmuştu.

Park Geun-hye, Güney Kore'de demokratik yollarla seçildikten sonra görevden alınan ilk lider olmuştu. 4 yıldır hapiste olan Park, kronik omuz ve bel ağrısı nedeniyle bu yıl üç kez hastaneye kaldırıldı.

Yerel basın kuruluşu Yonhap, Moon'un yeni yıl için çıkardığı özel aftan yararlananlar arasında yer alan Park'ın, kısmen sağlık durumunun kötü olması nedeniyle af listesine alındığını söyledi.

Duyuru, Devlet Başkanı Moon Jae-in'in daha önce af teklifini reddetmesi nedeniyle sürpriz oldu. 2018'de Park, çoğu rüşvet ve baskı kurmayla ilgili olan 18 suçtan 16'sından suçlu bulundu.

KİTLESEL PROTESTOLARA YOL AÇMIŞTI

Skandalların temelinde dönemin Devlet Başkanı Park ve yakın arkadaşı Choi Soon-sil yatıyordu.

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Mahkeme Park'ı Choi ile birlikte aralarında elektronik devi Samsung'un da bulunduğu bazı şirketleri Choi'nin kontrolündeki vakıflara milyonlarca dolar bağış yapmaya zorlamaktan suçlu bulmuştu.

Park ayrıca, uzun süredir arkadaşı olan Choi'ye gizli devlet başkanlığı belgelerini sızdırmaktan da suçlu bulundu. Eski devlet başkanı bu iddiaları inkar etti.

Park başlangıçta toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 20 milyar won (16,8 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı, ancak daha sonra yüksek mahkeme para ve hapis cezalarını azalttı.

Güney Kore'de siyasetin en üst kademeleri ile holdinglerin başkanları arasındaki şaibeli bağlantıları ortaya çıkaran olay, ülkede çok sayıda kitlesel protestoya yol açmıştı. Göstericiler, Park'ın istifa etmesi çağrısında da bulunmuştu.

BBC'nin Seul Muhabiri Laura Bicker, davanın Park'tan sonra yüksek makamlardaki yolsuzluğun kökünü kazıma vaadiyle kampanya yürüten liberal Moon Jae-In'in iktidara gelmesinin de yolunu açtığını söylüyor.

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