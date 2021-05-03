Güney Koreli uzmana göre, nüfusun yüzde 70'ine Kovid-19 bağışıklığı sağlamak toplumsal bağışıklığa ulaştırmaz

Yonhap ajansının haberine göre, Başkent Seul'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Oh, Kovid-19 virüsünün yeni bir normal olmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Oh, ülke nüfusunun yüzde 70'ini aşılayarak veya virüse yakalanıp atlatarak bağışıklık kazandırmanın toplumsal bağışıklık hedefine ulaştırmayacağına dikkati çekti.

İngiliz bilim insanlarının, tek doz aşının Kovid-19'a karşı yüzde 38 ila 49 oranında koruma sağladığına dair çalışmalarına atıfta bulunan Oh, toplumsal bağışıklığın, aşıların, virüse ikinci kez yakalanmayı önlediği zaman sağlanabileceğini söyledi.

Oh, aşılandıktan sonra kazanılan bağışıklığın ne kadar süreceğinin henüz netlik kazanmadığını dile getirdi.

KOVİD-19 ENDEMİK OLABİLİR

Oh, birçok etkenin göz önüne alınarak komitenin, Kovid-19'un grip gibi endemik olma ihtimalinin çok yüksek olduğu sonucuna ulaştığını söyledi.

Kovid-19 ile yaşamak zorunda olunduğunu belirten Oh, aşılama kampanyasında ülkedeki yaşlılar gibi yüksek risk gruplarına öncelik verilmesi gerektiğine işaret etti.

Güney Kore'de 26 Şubat'ta başlatılan aşılama kampanyasında nüfusun yaklaşık yüzde 6,6'sı aşılandı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Güney Kore'de 123 bin 728 kişide tespit edilen virüs nedeniyle 1834 kişi hayatını kaybetti.

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