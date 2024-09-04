Güney Kore'den yeni iddia: 'Kuzey Kore'de 30 kamu görevlisi idam edildi'

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Kuzey Kore Temmuz ayında yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, Güney Kore basınından yeni bir iddia geldi. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un sel felaketinin önlenmesinde ihmali bulunan yaklaşık 30 kamu görevlisinin idam edilmesi talimatı verdi. “Yolsuzluk” ve “görevi ihmal” ile suçlanan üst düzey yetkililere verilen idam cezalarının geçen ay infaz edildiği aktarılırken, söz konusu yetkililerin kimlikleri açıklanmadı.

KUZEY KORE SELE TESLİM OLMUŞTU

Kuzey Kore 27 Temmuz itibariyle ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlara teslim olmuş, sel baskınları birçok bölgede maddi hasara yol açmıştı. Mahsur kalan yaklaşık 5 bin kişi ordunun helikopter destekli operasyonu ile kurtarılırken, Kuzey Kore yönetimi felakette can kaybı yaşanmadığını açıklamıştı. Buna rağmen, 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığı bildirilmişti.

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KİM, YETKİLİLERİ SUÇLAMIŞTI

Ülke lideri Kim Jong-Un ise felaketin ardından önleyici tedbirler almayan yetkilileri suçlamıştı. İlgili devlet birimlerini şiddetli yağış, sel ve tayfun gibi felaketlere karşı daha önce defalarca uyardığını söyleyen Kim, “Ancak doğal afet kaynaklı felaketlerin önlenmesine yönelik çalışmalara henüz gereken önem verilmemiştir. Önemli pozisyonlardaki yetkililerin tembelliği ve çıkarcılığı çok ciddi boyutlara ulaşmıştır” ifadelerini kullanmıştı. Afetle mücadele kurumlarının ordunun kurtarma operasyonuna muhtaç kalmasını eleştiren Kim, görevlerini ihmal eden ve sorumluluklarını yerine getirmeyen kamu görevlilerinin cezalandırılması talimatını vermişti.