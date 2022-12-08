Güney Kore'den vatandaşlarına yeni yıl hediyesi: 1 yıl daha gençleşecekler

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Güney Kore’de kullanılan geleneksel yaş yöntemi artık kullanılmayacak. Ülke parlamentosunda kullanılan yaş sisteminin ülke eğitim sistemine kadar değiştireceği karar yeniden gözden geçirilerek oy birliği ile kabul edildi.

Haziran 2023'te uygulamaya koyulacak sistem ile Güney Kore vatandaşları dünya sisteminde kullanılan yaş uygulamasına geçmiş olacak. Geleneksel yönteme göre, insanlar doğduğunda bir yaşında sayılıyor. Yani herkesin 1 yaş yaşlı doğduğu ülkede 31 Aralık doğumlu olanlar sistem mantığına göre 1 Ocak'ta yeni yıla 2 yıl daha yaşlı giriyordu.

Değişiklik, uluslararası sistemle yan yana getirildiğinde geleneksel yöntemin neden olduğu sosyal ve idari maliyetlere nedeniyle eleştiriliyordu. Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Seok-yeol seçim kampanyasında bu sistemi değiştireceğine dair söz vermişti.

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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Lee Jae-myoung, basitleştirilmiş yaş sisteminin "küresel standardı takip ettiğini ve gereksiz sosyal ve ekonomik kafa karışıklıklarına son verdiğini" söyledi. Değişikliğin, yaş sayma yöntemlerindeki farklılıktan kaynaklanan yerel ve uluslararası iletişim sorunlarını çözmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.