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Güney Kore'den vatandaşlarına yeni yıl hediyesi: 1 yıl daha gençleşecekler

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#Güney Kore#YAŞ#Seul
Güney Koreden vatandaşlarına yeni yıl hediyesi: 1 yıl daha gençleşecekler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 16:31

Güney Kore'de parlamentosunda alınan karar ile geleneksel yaş hesaplamasına son veriliyor. Yasanın uygulamaya geçmesi ile birlikte tüm ülke vatandaşları yeni yaşına girmiş olacak.

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Güney Kore’de kullanılan geleneksel yaş yöntemi artık kullanılmayacak. Ülke parlamentosunda kullanılan yaş sisteminin ülke eğitim sistemine kadar değiştireceği karar yeniden gözden geçirilerek oy birliği ile kabul edildi.

Haziran 2023'te uygulamaya koyulacak sistem ile Güney Kore vatandaşları dünya sisteminde kullanılan yaş uygulamasına geçmiş olacak. Geleneksel yönteme göre, insanlar doğduğunda bir yaşında sayılıyor. Yani herkesin 1 yaş yaşlı doğduğu ülkede 31 Aralık doğumlu olanlar sistem mantığına göre 1 Ocak'ta yeni yıla 2 yıl daha yaşlı giriyordu.

Güney Koreden vatandaşlarına yeni yıl hediyesi: 1 yıl daha gençleşecekler

Değişiklik, uluslararası sistemle yan yana getirildiğinde geleneksel yöntemin neden olduğu sosyal ve idari maliyetlere nedeniyle eleştiriliyordu. Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Seok-yeol seçim kampanyasında bu sistemi değiştireceğine dair söz vermişti.

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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Lee Jae-myoung, basitleştirilmiş yaş sisteminin "küresel standardı takip ettiğini ve gereksiz sosyal ve ekonomik kafa karışıklıklarına son verdiğini" söyledi. Değişikliğin, yaş sayma yöntemlerindeki farklılıktan kaynaklanan yerel ve uluslararası iletişim sorunlarını çözmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

 

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#Güney Kore#YAŞ#Seul

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