Güney Kore'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalde 12. güne girilirken, uluslararası camianın Moskova'ya yönelik yaptırımlarına bir yenisi daha eklendi. Güney Kore hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Rusya Merkez Bankası ile yapılacak finansal işlemlerin yasaklama kararı alındığı kaydedildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya Merkez Bankası'nın tüm varlıklarının dondurulacağı ve Güney Kore Maliye Bakanlığı'nın ek yaptırımlara ilişkin detayları günün ilerleyen saatlerinde kamuoyuna duyuracağı ifade edildi.

YAPTIRIMLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Seul yönetimi, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından batı ülkeleri ile birlikte hareket ederek, 1 Mart'ta 7 büyük Rus bankasına yaptırım uygulama kararı almış, söz konusu bankalar ve bağlı kuruluşlarla yapılan ticari işlemleri yasaklamıştı. Seul yönetimi, Rus devlet tahvillerinin ticaretinin de yasaklanacağını duyurmuştu. Son adımla birlikte Güney Kore'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları genişlemiş oldu.

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RUSYA VE BELARUS'A SEYAHAT YASAĞI

Güney Kore hükümeti, vatandaşlarının Rusya ve Belarus'un Ukrayna sınırındaki bölgelerine seyahat etmesini yasaklama kararı aldığını ve kararın yarın itibariyle yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali etmesi üzerine meydana gelen güvenlik riski ve yaptırımlar nedeniyle birçok ülke, vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayınlarken, konuyla ilgili bir adım da Güney Kore hükümetinden geldi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kademeli seyahat uyarı sisteminin en yüksek seviyesi olan 4. seviye seyahat uyarısı kapsamında vatandaşlarının Rusya ve Belarus'un Ukrayna sınırındaki bölgelerine seyahat etmesini yasaklama kararı alındığını açıkladı.

Yasağın yarın yürürlüğe gireceğini belirten Bakanlık, seyahat uyarısı kapsamındaki bölgelere giden Güney Korelilerin ilgili yasalar kapsamında cezalandırılabileceğini kaydetti.

DÜNYA ALARMDA

Rusya'nın Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanıması ve Ukrayna'ya yönelik saldırılar düzenlemesinin ardından batı ve Avrupa ülkelerinden Moskova'ya karşı ağır yaptırımlar uygulanmıştı. Birçok ülke hava sahasını Rus uçaklarına kapatırken, bazı ülkeler ise bölgede artan güvenlik riski nedeniyle vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayınlamıştı.