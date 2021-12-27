Güney Kore’den Pfizer’in Covid-19 hapına acil kullanım onayı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Dedikodu doları böyle zarar ettirdi'Dedikodu doları' böyle zarar ettirdi!#DOLAR
Volkan Demirelin büyük talihsizliği Haberi maç önü aldı, eli kolu bağlandıVolkan Demirel'in büyük talihsizliği! Haberi maç önü aldı, eli kolu bağlandı#Volkan Demirel
İçişleri Bakanlığından İBBye teftiş Bakan Soylu: Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyizİçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye teftiş! Bakan Soylu: Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyiz?#İçişleri Bakanı
Faturanın yüzde 80i devlettenFaturanın yüzde 80'i devletten#Fatih Dönmez
Canlı yayında büyük gaf Deprem etkisi yarattıCanlı yayında büyük gaf! Deprem etkisi yarattı#ABD
Mısır prensesi kalmıştı Tarihi köşk satışa çıktı... Fiyatı dudak uçuklattıMısır prensesi kalmıştı! Tarihi köşk satışa çıktı... Fiyatı dudak uçuklattı#Razi Trak
Türk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi İşte faiz oranlarıTürk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi! İşte faiz oranları#Banka
Ölümünden 5 yıl sonra özür diledilerÖlümünden 5 yıl sonra özür dilediler!#Dalian Atkinson
Bakan Koca paylaştı İşte merak edilen korona haritasıBakan Koca paylaştı! İşte merak edilen korona haritası#Koronavirüs
Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazıSokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı#Sokak Hayvanları
Dayakçı öğretmen için yeni iddialar: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdıDayakçı öğretmen için yeni iddialar: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı #Aksaray
Adalette yapay zekâ devri... Suçluları o yakalayacakAdalette yapay zekâ devri... Suçluları o yakalayacak#Çin
Büyük aşk bittiBüyük aşk bitti!#Demet Özdemir
Babasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zorBabasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zor!#Abigail Breslin
HABERLERDünya Haberleri

Güney Kore’den Pfizer’in Covid-19 hapına acil kullanım onayı

#Kovid-19#Güney Kore#Dünya
Güney Kore’den Pfizer’in Covid-19 hapına acil kullanım onayı

Güney Kore hükümeti, Pfizer tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen antiviral hapına acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Güney Kore, hızla artan Covid-19 vakalarına karşı yeni bir önlem aldı.

Güney Kore Gıda ve İlaç Dairesi Bakanı Kim Gang-li tarafından yapılan açıklamada, Pfizer’in Covid-19’a karşı geliştirdiği Paxlovid antiviral hapına acil kullanım onayı verildiği ifade edildi.

Hafif semptomlar gösteren ve Covid-19’a yakalanma oranı yüksek olan kişilerde kullanılacak olan Paxlovid ilacı, 12 yaş ve üstü en az 40 kilogram olan kişilere verilecek.

Bakan Gang-li, Paxlovid ilacı ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Şu anda sahada kullanılan enjeksiyonların yanı sıra, Covid-19 tedavilerini çeşitlendirerek evde veya konut tedavi merkezlerinde tedavi olan vatandaşların durumlarındaki kötüleşmeye engel olmasını bekliyoruz” sözlerine yer vermişti.

Gang-li ayrıca, Merck tarafından geliştirilen molnupiravir ilacı için de geçtiğimiz ay Bakanlığa acil kullanım onayı sunduklarını fakat ilaç hakkında daha fazla bilgi gerektiği için beklendiğini ifade etmişti.

Güney Kore’de, 18 yaş üstü aşılamanın yüzde 92 civarında olmasına rağmen, geçtiğimiz haftalarda yeni Covid-19 vaka rekorlarının kırılmasıyla birlikte tedbirler sıkılaştırılmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kovid-19#Güney Kore#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk