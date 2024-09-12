Güney Kore'den nükleer reaktör inşaatına 8 yıl sonra onay

Haberin Devamı

Yonhap'ın haberine göre, Nükleer Emniyet ve Güvenlik Komisyonu (NSSC), Güney Kore'de iki yeni nükleer reaktöre ilişkin açıklamada bulundu.

Güney Kore'nin nükleer enerji firması Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) tarafından 2016'da yapılan başvurunun kabul edildiği belirtilen açıklamada, Shin-Hanul 3 ve 4 reaktörlerinin ülkenin Uljin bölgesinde kurulacağı kaydedildi.

Açıklamada, inşaat sahasının denetlendiği ve güvenliği etkileyecek herhangi bir jeolojik riske rastlanmadığı belirtildi.

Shin-Hanul 3 ve 4'ün inşasına yönelik başvuru, Ocak 2016'da yapılmış ancak değişen enerji politikası nedeniyle proje 2017'de askıya alınmıştı.

Öte yandan projeye ilişkin incelemelerin 2022'de yeniden başladığı açıklanmıştı.

Bu iki yeni nükleer reaktör için verilen inşaat izni, ülkede 2016'dan bu yana nükleer reaktörler için verilen ilk inşaat izni oldu.