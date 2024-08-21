×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye uyarı

Güncelleme Tarihi:

#Güney Kore#Kuzey Kore#Abd
Güney Koreden Kuzey Koreye uyarı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 15:41

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, herhangi bir işgal girişiminin "Kuzey Kore yönetiminin sonunu getireceği" uyarısında bulundu.

Haberin Devamı

ABD ile Güney Kore arasında 29 Ağustos'ta sona erecek "Ulchi Özgürlük Kalkanı" tatbikatını izleyen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Pyongyang yönetiminin faaliyetlerine ilişkin konuştu.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Kuzey Kore'nin "her an her türlü provokasyona başvurabileceğini" ifade ederek, Kuzey'e karşı askeri kapasitelerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Başkan Yoon, "Herhangi bir işgale yol açacak her türlü girişimin Kuzey'in sonunu getireceğini birleşmeye karşı çıkan Kuzey Kore yönetimine açıkça belli etmemiz gerekiyor." dedi.

Güney Kore ile ABD, ortak savunma hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla 18 Ağustos'ta "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" tatbikatına başlamıştı.

Kuzey Kore de tatbikatı, "en saldırgan ve kışkırtıcı savaş tatbikatı" olarak tanımlamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güney Kore#Kuzey Kore#Abd

BAKMADAN GEÇME!