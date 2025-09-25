Güney Kore'den Kuzey Kore iddiası: 2 tona yakın zenginleştirilmiş uranyuma sahip

Haberin Devamı

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, düzenlediği basın toplantısında, uzmanların kamuoyuna açıkladığı tahminlere atıfta bulunarak konuyu değerlendirdi.

Chung, Kuzey Kore'nin 4 bölgede uranyum santrifüjlerini nükleer malzemeler biriktirmek için çalıştırdığını iddia etti.

Yonhap'ın haberine göre, Pyongyang'ın 2 tona kadar yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunun tahmin edildiğini dile getiren Chung, bunun acilen durdurulması gerektiğini dile getirdi.

Chung, Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasının, tıkanan nükleer silahsızlanma sürecinde çıkış yolu olabileceğini belirtti.

Haberin Devamı

ŞU ANA KADAR 6 NÜKLEER DENEME YAPTI

Kuzey Kore, 2006'dan bu yana 6 nükleer deneme gerçekleştirdi. Ülkelerin nükleer silahsızlandırılması çağırılarına karşı Kuzey Kore, nükleer silahlarından asla vazgeçmeyeceğini söylüyor.

Kuzey Kore'nin son yıllarda artırdığı balistik füze denemeleri, Asya-Pasifik'teki nükleer endişeleri tetikliyor. Pyongyang yönetimi, 2025'in ilk yarısında Japon Denizi yönüne nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip çok sayıda kıtalar arası füze denemesi gerçekleştirdi.