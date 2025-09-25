×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Güney Kore'den Kuzey Kore iddiası: 2 tona yakın zenginleştirilmiş uranyuma sahip

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Kore#Uranyum#Nükleer Silahlar
Güney Koreden Kuzey Kore iddiası: 2 tona yakın zenginleştirilmiş uranyuma sahip
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 11:07

Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Güney Kore, Pyongyang yönetiminin 2 tona kadar yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğu tahminini paylaştı.

Haberin Devamı

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, düzenlediği basın toplantısında, uzmanların kamuoyuna açıkladığı tahminlere atıfta bulunarak konuyu değerlendirdi.

Chung, Kuzey Kore'nin 4 bölgede uranyum santrifüjlerini nükleer malzemeler biriktirmek için çalıştırdığını iddia etti.

Yonhap'ın haberine göre, Pyongyang'ın 2 tona kadar yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunun tahmin edildiğini dile getiren Chung, bunun acilen durdurulması gerektiğini dile getirdi.

Chung, Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasının, tıkanan nükleer silahsızlanma sürecinde çıkış yolu olabileceğini belirtti.

Güney Koreden Kuzey Kore iddiası: 2 tona yakın zenginleştirilmiş uranyuma sahip

Haberin Devamı

ŞU ANA KADAR 6 NÜKLEER DENEME YAPTI

Kuzey Kore, 2006'dan bu yana 6 nükleer deneme gerçekleştirdi. Ülkelerin nükleer silahsızlandırılması çağırılarına karşı Kuzey Kore, nükleer silahlarından asla vazgeçmeyeceğini söylüyor.

Kuzey Kore'nin son yıllarda artırdığı balistik füze denemeleri, Asya-Pasifik'teki nükleer endişeleri tetikliyor. Pyongyang yönetimi, 2025'in ilk yarısında Japon Denizi yönüne nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip çok sayıda kıtalar arası füze denemesi gerçekleştirdi.

Gözden KaçmasınKuzey Kore lideri Kim Jong Un: Yeni gizli silahlar edindikKuzey Kore lideri Kim Jong Un: 'Yeni gizli silahlar edindik'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınGüney Korede eski devlet başkanına yönelik soruşturmanın süresi uzatıldıGüney Kore'de eski devlet başkanına yönelik soruşturmanın süresi uzatıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuzey Kore#Uranyum#Nükleer Silahlar

BAKMADAN GEÇME!