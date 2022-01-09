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Güney Kore'den Kazakistan açıklaması: Şiddet eylemlerinin sona ermesini umuyoruz

#Kazakistan#Güney Kore#Dünya
Güney Koreden Kazakistan açıklaması: Şiddet eylemlerinin sona ermesini umuyoruz

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından Kazakistan'daki olaylarla ilgili yapılan açıklamada, "Toplumsal düzen ve istikrarın sağlanarak şiddet eylemlerinin sona ermesini umuyoruz" denildi.

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Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasıyla başlayan ve şiddet eylemlerine sahne olan protestolarla ilgili Güney Kore hükümetinden açıklama geldi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hükümet karşıtı protestolarla gündeme gelen Kazakistan'da barışın yeniden sağlanmasının temenni edildiği belirtildi.

"Almatı ve Nur-Sultan da dahil olmak üzere Kazakistan'ın büyük şehirlerinde yaşanan protestoların can kayıplarına yol açması üzücü" denilen açıklamada, "Toplumsal düzen ve istikrarın sağlanarak şiddet eylemlerinin sona ermesini umuyoruz" ifadelerine yer verildi. Bakanlık, Kazakistan'daki Güney Kore vatandaşları arasında herhangi bir can kaybının bildirilmediğini açıklarken, Seul'ün Kazakistan'daki siyasi durumu yakından izlemeyi sürdüreceği vurgulandı.

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Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasını gerekçe gösteren protestocular 2 Ocak'ta eylemlere başlamış, ülkenin büyük bölümüne yayılan protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı. Ülke genelinde OHAL ilan edildiği kamuoyuna yansırken, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, gösterilerin arkasında teröristlerin olduğunu ifade etmişti.

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#Kazakistan#Güney Kore#Dünya

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