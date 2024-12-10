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Güney Kore'deki kriz sürüyor: Üst düzey isimlere sıkıyönetim soruşturması

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#Güney Kore#Sıkıyönetim#Soruşturma
Güney Koredeki kriz sürüyor: Üst düzey isimlere sıkıyönetim soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 09:13

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanının etkileri sürüyor. Ülkenin üst düzey ordu ve emniyet görevlilerine sıkıyönetim soruşturması açıldığı bildirildi.

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetimin yankıları sürerken, Güney Kore ordusunda deprem yaşandı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma İstihbarat Komutanlığı’nın başında bulunan Tümgeneral Moon Sang-ho’nun, “sıkıyönetimdeki rolünün doğrulanması” nedeniyle görevden alındığı bildirildi.

 

YETKİLİLERE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Öte yandan, yürütülen sıkıyönetim soruşturması nedeniyle dün Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’a konulan yurtdışı çıkış yasağının kapsamı genişledi.

Ulusal Soruşturma Ofisi’nden (NOI) yapılan açıklamada, Kore Ulusal Polis Teşkilatı Genel Müdürü Cho Ji-ho, Seul Polis Teşkilatı Başkanı Kim Bong-sik ve Ulusal Meclis Polis Muhafızları Başkanı Mok Hyun-tae ile Başkent Savunma Komutanlığı şefi Korgeneral Lee Jin-woo ve Ordu Özel Harp Komutanlığı şefi Korgeneral Kwak Jong-keun'a da yurtdışı çıkış yasağı getirildiği kaydedildi.

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#Güney Kore#Sıkıyönetim#Soruşturma

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