Güney Kore'deki 'köpek' krizinde son karar verildi

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Kim Jong-un, 2018'de Pyongyang'daki zirve görüşmelerinin ardından dönemin Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'e Kuzey Kore’ye özgü bir cins olan bir çift ‘Pungsan’ av köpeği hediye etmişti. Ancak Moon yönetiminin Cumhurbaşkanlığı sarayını mevcut Yeon Seok-yeol yönetimine devretmesi ile köpeklerin ne olacağı ülkede gündem konusu haline gelmişti. Cumhurbaşkanı Yoon Seok-yeol liderliğindeki mevcut muhafazakâr hükümet köpekler için mali destek eksikliği yaşandığı söyleyerek köpeklerin sarayda daha fazla barınamayacağını söylemişti.

‘BARIŞIN SEMBOLLERİ’

Ülkenin güneyinde bulanan Deagu şehri hayvanat bahçesi yetkilileri, Gomi ve Songgang adlı köpekleri geçici olarak ağırladıktan sonra, Gwangju şehrinde yerel hükümet tarafından işletilen bir hayvanat bahçesine gönderildiğini söyledi.

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Gwangju Belediye Başkanı Kang Gijung'un, düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kang, “Gomi ve Songgang, barışın ve Güney-Kuzey Kore uzlaşmasının sembolüdür. Barış için bir tohum yetiştirdiğimiz gibi onları da iyi yetiştireceğiz.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore kanunlarına göre Gomi ve Songgang resmi olarak devlet mülkiyetinde demirbaş olarak gözüküyor. Moon, görevdeyken köpekleri başkanlık konutunda besliyordu ancak mayıs ayında görevden ayrıldıktan sonra, hediyelerinin Başkanlık Arşivi dışında kullanılabilmesine izin veren bir yasa değişikliği sayesinde köpekleri konutuna götürebilmişti.

Kasım ayı başlarında Moon'un ofisi, Yoon hükümetini köpeklerin mama ve veteriner bakım masraflarını karşılamayı reddetmekle suçladı.

Kuzey Kore yakınlaşma girişimleri ile tanınan Moon, Kuzey Kore'nin nükleer programı hakkında artık atıl durumda olan diplomasiyi düzenlemekle gündemde geniş yer tutan bir isim. Tüm bu çabalarının ve angajman politikasının Kim'e zaman kazandırıp nükleer kapasiteyi artırmasına izin verdiği yönünde eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Yoon, Moon'un angajman politikasını Kuzey Kore'ye "itaatkâr olmakla" nitelendirdi.