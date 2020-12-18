Güney Kore'de vaka artışı durdurulamıyor!

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 338 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 144 bin 789’a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 22 bin 890 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 979 bin 447'ye çıktı. Virüs bulaşan 9 milyon 521 bin 827 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'ncü ülke" konumunda bulunuyor.

ÇİN

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Çin ana karasında son 24 saatte, 11'i yurt dışı kaynaklı 12 Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Yurt içi kaynaklı tek vakaya Şiçuan eyaletinde rastlanırken, ülkede son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 86 bin 789 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 851 kişi iyileşti.

GÜNEY KORE

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1062 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 47 bin 515’e çıktı.

Ülkede vaka sayısı son üç gündür 1000'in üzerinde seyrederken, acil bakım yatak kapasitesi giderek azalıyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Son Young-rae, tüm ülkede yalnızca 49 Kovid-9 acil bakım ünitesi kaldığını, bunların yalnızca 4'ünün vakaların yoğun olduğu başkent Seul'de olduğunu bildirdi.

Güney Kore'de son 24 saatte 11 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 645’e ulaştı.

Bugüne dek virüs bulaşan 33 bin 982 kişi sağlığına kavuşurken, 246'sının durumu ağır 12 bin 888 hasta halen tedavi görüyor.