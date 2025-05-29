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Güney Kore'de uçak kazası: Mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı

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#Güney Kore#Uçak Kazası#Askeri Uçak
Güney Korede uçak kazası: Mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 14:22

Güney Kore'de 4 kişinin bulunduğu bir donanma devriye uçağı dağlık alana düştü. Yetkililer, kazanın ülkenin güneydoğusundaki Pohang kentinde meydana geldiğini belirtti.

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Güney Kore donanmasına ait P-3 tipi bir devriye uçağının Pohang kentinden TSİ 7.43’te havalandıktan sonra henüz bilinmeyen nedenle düştüğü kaydedildi. Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, donanmaya ait uçağın eğitim uçuşu sırasında düştüğü ve uçaktaki 4 mürettebatın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yonhap'ın haberine göre, Pohang şehrinden bir yetkili, "Kazaya uğrayanın bir deniz uçağı olduğunu doğruladık. Kazayı ve kayıpları araştırıyoruz" dedi.

Güney Korede uçak kazası: Mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı

KAZAYI BÖLGE HALKI İHBAR ETTİ

Askeri devriye uçağı, yerel saatle 13.50 sularında yere çakıldı. Olayın ardından bölge halkı, Pohang kentindeki dağlık alandan dumanların yükseldiği ihbarında bulundu.

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Arama kurtarma çalışmaları sonucunda, düşen donanma uçağındaki 4 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı. Açıklamada ayrıca, sivil kaybın olmadığı ve kazanın nedeninin araştırılması için bir ekip kurulduğu bilgisi paylaşıldı.

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#Güney Kore#Uçak Kazası#Askeri Uçak

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