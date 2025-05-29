Güney Kore'de uçak kazası: Mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı

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Güney Kore donanmasına ait P-3 tipi bir devriye uçağının Pohang kentinden TSİ 7.43’te havalandıktan sonra henüz bilinmeyen nedenle düştüğü kaydedildi. Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, donanmaya ait uçağın eğitim uçuşu sırasında düştüğü ve uçaktaki 4 mürettebatın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yonhap'ın haberine göre, Pohang şehrinden bir yetkili, "Kazaya uğrayanın bir deniz uçağı olduğunu doğruladık. Kazayı ve kayıpları araştırıyoruz" dedi.

KAZAYI BÖLGE HALKI İHBAR ETTİ

Askeri devriye uçağı, yerel saatle 13.50 sularında yere çakıldı. Olayın ardından bölge halkı, Pohang kentindeki dağlık alandan dumanların yükseldiği ihbarında bulundu.

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Arama kurtarma çalışmaları sonucunda, düşen donanma uçağındaki 4 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı. Açıklamada ayrıca, sivil kaybın olmadığı ve kazanın nedeninin araştırılması için bir ekip kurulduğu bilgisi paylaşıldı.