Güney Kore'de sular durulmuyor: Devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan için de azil süreci başlatılacak

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Güney Kore'de ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP), 3 Aralık'taki sıkı yönetim ilanı nedeniyle meclisin azline karar verdiği ve yetkileri geçici olarak askıya alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yerine devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo için azil süreci başlatılacağını bildirdi.

Demokrat Parti Meclis Grup Başkanı Park Chan-dae, partisinin mecliste düzenlediği ve televizyondan canlı yayınlanan toplantıda, Başbakan Han'ın meclisin Devlet Başkanı Yoon ve eşi Kim Keon-hee hakkında "özel savcılık soruşturmaları" başlatılmasına yönelik kararını imzalayarak yürürlüğe sokmadığı için bu adımı gerekli gördüklerini belirtti.

Bunu Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla başlatılan kalkışma girişimi için zaman kazanma ve onu sürdürme taktiği olarak gördüklerini ifade den Park, "Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Han Duck-Soo hakkında derhal azil süreci başlatacağız." dedi.

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Başbakan Han, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında meclisin soruşturma kararlarının görüşülmesini gündeme almazken meclisin bu konuda karşılıklı ödüne dayalı bir uzlaşma sağlamasını beklediklerini ifade etmişti.

Güney Kore Ulusal Meclisi, 12 Aralık'ta, Yoon'un sıkıyönetim girişimine ilişkin "özel yetkili savcılık soruşturması" başlatılmasına yönelik önergeyi 195 milletvekilinin oyuyla kabul etmişti. Meclis'te ayrıca Yoon'un eşi Kim Keon-hee hakkında "hisse senedi manipülasyonu ve seçimlere müdahale" iddialarının "özel yetkili savcı tarafından soruşturulması" için verilen ayrı bir önerge de kabul edilmişti.

DP yetkilileri, meclisin Yoon ve eşi hakkındaki soruşturma kararlarını 24 Aralık'a kadar yürürlüğe sokmaması halinde Başbakan Han hakkında da azil süreci başlatacakları uyarısında bulunmuştu.

Devlet Başkanı Yoon hakkında halen Seul Yüksek Savcılığı ve üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisince (CIO) iki ayrı soruşturma yürütülüyor.

SIKIYÖNETİM İLANI



Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

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Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

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Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için Meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'taki oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.