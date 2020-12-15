Güney Kore’de son 24 saatte rekor koronavirüs ölümü!

Korona virüs salgınında aldığı önlemler dikkat çeken Güney Kore’de salgının 3. dalgası etkisini sürdürüyor. Ülke genelinde son 24 saate 880 korona virüs vakası tespit edilirken, 13 kişi de hayatını kaybetti.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde kaydedilen verilerle sayısında salgının başından bu yana can kaybı rekor kırıldığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, başkent Seul’de bulunan hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yalnızca 2 kişilik yer kaldığı aktarıldı. Son verilerle Aralık ayının ilk 2 haftasında korona vaka sayısı 600’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 74’e yükseldi.



YOĞUN BAKIMA HER GÜN ORTALAMA 20 HASTA EKLENİYOR

Yoğun bakım ünitelerinde 205 hastanın kalırken, yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayısına günlük ortalama olarak 20 hasta daha ekleniyor. 60 yas üzerindeki hastalarda bu sayının daha da artmasından endişe ediliyor. Uzmanlar, son bir haftada tespit edilen vakaların yüzde 30’unun bu yaş grubuna ait olduğunu hatırlatıyor.



HASTANELER ALARM VERİYOR

Yatak sayısındaki yetersizlik Güney Kore’nin sağlık sisteminin alarm vermesine neden oluyor. Dün itibariyle en çok vakanın görüldüğü Seul’de bulunan hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yalnızca 2 kişilik yer kaldığı öğrenildi. Hasta yataklarının yüzde 84’ünden fazlasının dolu olduğu bildirildi.



DURUMU HAFİF OLAN HASTALAR EVLERİNE GÖNDERİLİYOR

Sağlık Bakanlığı hastanelere, bugünden itibaren hastaların tedavi süreçlerini kızartmaları ve durumu iyiye giden hastaların tedavilerinin evlerinde devam etmelerini önerdi. Bu kararla alarm veren hastanelerde, durumu ağır olan yeni hastalara yer açılması planlanıyor.

Geçtiğimiz hafta, hükümet klinik yönetim rehberini yenileyerek hastalığı hafif olarak geçiren kişilerin hastanelerde kalma suresini 10 gün olarak güncellemişti. Hastanın ateşinin son 24 saatteki ölçümlerde düşmesi durumunda hastalığın ortaya çıkmasından 10 gün sonra hastanedeki tedavi sona eriyor. Hastanın test sonuçları negatife çıkana kadar evinde ve karantina altında tedavileri devam ediyordu.



YENİ ÖNLEMLER GETİRİLDİ

Güney Kore’deki korona salgınındaki son durum kapsamında yerel saatle 21.00’dan itibaren tüm restoran, bar, eğlence mekânlarının kapatılması ve sadece paket servise izin verilmesi kararlaştırılmıştı.

Bin 30 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği Pazar günü kaydedilen rekor yeni hasta sayısıyla birlikte önlemlerin arttırılmasına karar verildi. Tüm spor salonları, kiliseler gibi insanların ortak kullandığı alanlar kapatılırken şirketlerde zorunlu bulunması gerekenler dışında herkesin evden çalışmasına karar verildi.

Okulların uzaktan eğitime geçmesinin yanı sıra kafelerin yalnızca paket servisine izin verildi. Güney Korelilerin gittiği mekanlarda ateşinin ölçülmesi ve kişiler bilgilerin alınması zorun hale getirildi. Yerel saatle 22.00’dan sonra toplu taşıma araçlarının sayısında yüzde 30 oranında azaltma yapılması kararı verildi.

Bu önlemlerin ay sonuna kadar devam edeceği açıklandı.

GÜNEY KORE’DEKİ BAKIM EVİNDE KORONAVİRÜS PATLAMASI

Güney Kore’de 123 kişinin yaşadığı bakım evinde 62 kişide koronavirüs tespit edildi.

Güney Kore’nin Kuzey Jeola bölgesindeki Gimje şehrinde bulunan 54’ü çalışan olmak üzere 123 kişinin kaldığı ‘Canaan’ Bakım Evi’nde 62 kişide koronavirüs tespit edildi.

Yetkililer sayının artmasını beklendiklerini açıkladı. Bakım evindeki ilk iki vakanın Pazartesi günü tespit edildiği belirtildi. Daha sonra 60 kişide de virüs tespit edildi. Koronavirüse yakalananlar arasında 40 bakım evi sakini, 19 çalışan, 1 kamu işçisi ve onun aile üyelerinin bulunduğu belirtildi. Durumu kritik olan hastaların hastanelere, hafif vakaların da tedavi merkezlerine sevk edildiği ifade edildi.

Yetkililerin ise bakım evi sakinleri ve çalışanlarıyla temasa geçtiğine inanılan diğer kişiler ve onların ailelerini takibe aldığı belirtildi.

BAŞKA BAKIM EVİ ÇALIŞANI POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan, Gimje şehrindeki 'Aerin' adlı başka bir bakım evinde de Canaan bakım evi kamu hizmeti çalışanının arkadaşı olduğu ifade edilen bir çalışanın da koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu nedenle yerel sağlık görevlilerinin Aerin bakım evi sakinlerine ve çalışanlarına test uygulayacağı ifade edildi.

TEDBİR AMAÇLI BELEDİYE MECLİSİ BİNASI KAPATILDI

Ayrıca, Gimje Belediyesi'nin, enfekte Canaan bakım evi çalışanının eşinin karantina altına alınmadan önce birkaç konsey yetkilisiyle temasa geçtiğinin öğrenilmesinin ardından belediye meclisi binasını kapattığı ifade edildi. Söz konusu kişinin koronavirüs testinin negatif çıktığı ancak yine de tedbir amaçlı binanın kapalı kaldığı belirtili.

TÜM BAKIM EVİ SAKİNİ VE ÇALIŞANLARA KORONAVİRÜS TESTİ

Kuzey Jeolla Bölge Valisi Song Ha-jin gazetecilere verdiği demeçte, yetkililerin, Çarşamba gününden itibaren bölgenin 225 yaşlı bakım evi ve 80 tedavi merkezindeki tüm sakinlere ve çalışanlara koronavirüs testini uygulayacağını söyledi.

VİRÜS HIZLA YAYILDI

Yaklaşık 80 bin nüfusa sahip Gimje'nin, ülkenin koronavirüsten en az etkilenen bölgelerinden biri olduğu ve Canaan'daki toplu vakalardan önce bildirilen yalnızca 2 doğrulanmış vakanın bulunduğu belirtildi.

GÜNEY KORE’DE SON DURUM

Ülkede şu ana kadar 44 bin 364 vaka tespit edildi. Bunların arasından toplamda 32 bin 559 kişi iyileşti ve 600 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede 11 bin 205 aktif vaka bulunuyor.