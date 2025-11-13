×
Güney Kore'de şoför faciası: Aracıyla pazara daldı

Güncelleme Tarihi:

Güney Korede şoför faciası: Aracıyla pazara daldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 13:21

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinin Bucheon şehrinde bir aracın Wonjong-dong'daki Jeil Pazarı'na dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralandı.

Güney Kore'de Gyeonggi eyaletindeki Ojeong bölgesinin en kalabalık pazarında kaza meydana geldi.

Bucheon şehrinde kontrolünü kaybeden bir sürücünün aracıyla Wonjong-dong'daki Jeil Pazarı'na dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

İtfaiye ekipleri, yerel saatle 10.55'te meydana gelen kaza ihbarının ardından olay yerine 21 araç ile 60 personelin gönderildiğini belirtti.

Polis, gözaltına alınan sürücünün alkol testi sonucunda alkollü olmadığının belirlendiğini söyledi. Yetkililer, aracın kazanın nedenini belirlemek amacıyla soruşturma ekiplerine teslim edildiğini ifade etti.

