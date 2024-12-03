Güney Kore'de sıkıyönetim kararı

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Kuzey Kore ile tansiyonun giderek arttığı Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından acil sıkıyönetim ilan edildi.

Televizyonda ulusa sesleniş konuşması yapan Yoon, ülkeyi “komünist güçlerden” korumak için gerekli olduğunu söyleyerek acil sıkıyönetim ilan ettiğini duyurdu.

Yoon açıklamasında, kararın “Özgürlükçü Güney Kore'yi Kuzey Kore'nin komünist güçlerinin oluşturduğu tehditlerden korumak ve devlet karşıtı unsurları ortadan kaldırmak için" alındığını belirtti.

Yoon, muhalefeti Kuzey Kore'ye sempati duymak ve parlamentoyu kontrol ederek hükümeti felce uğratmakla suçladı.

Yoon ayrıca, “Ülke içerisindeki Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırma ve anayasal demokratik düzeni koruma” sözü verdi.

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“Devlet karşıtı güçleri mümkün olduğunca çabuk ortadan kaldıracağım ve ülkeyi normalleştireceğim” diyen Yoon, halktan kendisine inanmalarını ve “bazı rahatsızlıklara” tolerans göstermelerini istedi.

MUHALEFETTEN 'ACİL' KODUYLA TOPLANMA ÇAĞRISI

Ülkenin ana muhalefetteki Demokrat partisi kararın ardından milletvekillerini parlamentoya çağırdı.

Demokrat Parti lideri Lee Jae-Myung, Yoon'un açıklamasını “yasadışı ve anayasaya aykırı” olarak nitelendirdi.

Lee Jae-myung, internet üzerinden yaptığı canlı yayında, “Tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar, silahlı ve bıçaklı askerler ülkeyi yönetecek. Kore Cumhuriyeti ekonomisi geri dönüşü olmayacak şekilde çökecek. Yurttaşlarım, lütfen Ulusal Meclise gelin” dedi.

ORDUDAN İLK AÇIKLAMA

Güney Kore ordusu, tüm parlamento faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu.

Sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından Güney Kore Kara Kuvvetleri Komutanı Park An-su, sıkıyönetim komutanı olarak atandı.

Yonhap Haber Ajansı'nda yer alan haberde, milletvekillerinin parlamento binasına girişinin yasaklandığı öne sürüldü.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, başkent Seul'deki parlamento binasının etrafında yoğun polis hareketliliği olduğunu iddia edildi.