×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Güney Kore'de pil fabrikasında büyük yangın

Güncelleme Tarihi:

#Güney Kore#Fabrika#Yangın
Güney Korede pil fabrikasında büyük yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 10:14

Güney Kore'de bir pil fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Haberin Devamı

Güney Kore güne yangın haberiyle başladı. Ülkenin Hwaseong şehrinde bulunan bir lityum pil fabrikasında yerel saatle 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 1 işçinin hayatını kaybettiği yangında, 3 işçi yaralanırken, 19 işçiden de haber alınamıyor.

Hwaseong itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının fabrikadaki 35 binden fazla pilin yol açtığı patlamalar nedeniyle kısa sürede büyüdüğü belirtildi. Bölgeye sevk edilen 50 itfaiye aracı ve 150 personel ile alevlere müdahale edildiği kaydedilirken, devam eden patlamaların söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı aktarıldı.

Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güney Kore#Fabrika#Yangın

BAKMADAN GEÇME!