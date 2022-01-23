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Güney Kore'de kuş gribi alarmı... Yaklaşık yarım milyon tavuk itlaf edilecek

#Kuş Gribi#Güney Kore#Dünya
Güney Korede kuş gribi alarmı... Yaklaşık yarım milyon tavuk itlaf edilecek

Güney Kore'nin en kalabalık eyaleti Gyeonggi'deki iki kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribi salgını görüldü. Yetkililer yaklaşık yarım milyon tavuğu itlaf etme kararı aldı.

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Dünyanın koronavirüsle mücadelesi sürerken pak çok farklı ülkeden kuş gribi haberleri geliyor.

Kuş gribi alarmının verildiği son ülke Güney Kore oldu. Ülkenin en kalabalık eyaleti Gyeonggi'deki iki kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribi salgını görüldü.

Güney Kore medyasına göre, her iki yüksek patojenik H5N1 kuş gribi vakası, başkent Seul'ün yaklaşık 40 kilometre güneyinde bulunan Hwaseong şehrinde kaydedildi.

yetkililer virüsün yayılmasını önlemek adına yaklaşık yarım milyon tavuğu itlaf etme kararı aldı. Kararın bugün uygulanmaya başlanacağı duyuruldu.

Kuş gribi geçtiğimiz haftalarda, İngiltere, Japonya ve İsrail'de görülmüştü.

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KUŞ GRİBİ NASIL BULAŞIR?

Kuş Gribi, influenza ailesine ait bir virüs tarafından meydana getirilir. Çoğu kuş gribi virüsleri insanlarda hastalığa neden olmaz. Ancak, bazı alt tipleri insanlara bulaşabilir.

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Enfekte kuşlar, tükürük, mukoza ve dışkılarıyla kuş gribi virüsünü etrafa yayarlar. Hasta veya ölü kümes hayvanlarıyla yakın veya doğrudan temas yoluyla kuş gribi hastalığı insanlara bulaşabilmektedir.

Kuş gribi virüsleriyle insan enfeksiyonları, kirli eller vasıtasıyla virüsün kişinin gözlerinden, burnundan veya ağzından vücuduna girmesiyle veya havadaki virüsleri solunum yoluyla almasıyla meydana gelebilir. 

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#Kuş Gribi#Güney Kore#Dünya

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