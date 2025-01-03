Güney Kore'de kriz sürüyor... Destekçileri kamp kurdu: Tutuklama emri durduruldu

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Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol 3 Aralık 2023 gecesi televizyonda yaptığı konuşma ile sıkıyönetim ilan etmesinin ardından başlayan kriz sürüyor.

Hakkında tutuklama emri çıkarılan Yoon'u korumak isteyen binlerce destekçisi, başkent Seul'un merkezindeki evinin dışına kamp kurdu.

New York Times'ta yer alan habere göre, Yoon'un gözaltına alınmasına ya da tutuklanmasına engel olmaya çalışan destekçileri, başkanın parlamento tarafından görevden alınmasını "hükümsüz ve geçersiz" ilan etti.

Kaldırımlarda yatıp kalkan Yoon destekçileri, Güney Kore bayrakları ve ışıklı coplar sallarken “Yoon Suk Yeol'u koruyalım!” sloganı attı.

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“Başkan kral gibidir ve kralınıza nasıl böyle davranabilirsiniz?” diyen 65 yaşındaki Yoon'u korumaya çalışan destekçisi Lee Young-jin, "Muhafızlar, gerekirse el bombası kullanmalıdır" ifadesinde bulundu.

Bir başka Yoon destekçisi, “Çalışmalarını engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Karar çok adaletsiz çünkü Başkan Yoon'un yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum” dedi.

Yılbaşına girmeden önce mesaj gönderen Yoon, destekçilerine, soğuk havaya göğüs gererek desteklerini gösterdikleri için teşekkür etti ve destekçilerini “özgürlük ve demokrasiyi seven vatandaşlar” olarak nitelendirdi.

Yoon, “Bu ülkeyi kurtarmak için sizinle birlikte sonuna kadar mücadele edeceğim” dedi.

TUTUKLAMA EMRİNİN İNFAZI ASKIYA ALINDI

Yonhap'ın haberine göre, Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin açıklamasında yerel saatle 13.30'da tutuklama emrinin uygulanmasının askıya alındığı duyuruldu.

Görevden alınan Yoon'u tutuklamak üzere resmi konuta gelen polislerle korumalar arasında arbede çıkmıştı.

Adı açıklanmayan polis yetkilisi, tutuklama ekibiyle başkanlık konutundaki askeri birlik arasında sorun yaşandığını belirterek, "Yolsuzluk Soruşturma Ofisi savcıları, birinci ve ikinci bariyerleri geçtikten sonra konutun önünde Başkanlık Güvenlik Servisi ile açmaza girdiler." ifadesini kullandı.

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Yoon hakkında 3 Aralık'taki kısa süreli sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı olarak "ayaklanma ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla ilgili tutuklama kararının uygulanması için 6 Ocak'a kadar süre bulunuyor.

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2023 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

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Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık'ta yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığı vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.