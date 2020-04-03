Güney Kore'de Kovid-19 taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 10 bini geçti

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC), son olarak tespit edilen 86 yeni vakayla ülkede yeni tip koronavirüs görülen kişi sayısının 10 bin 62'ye yükseldiğini açıkladı.

KCDC, ülkede 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da 174'e çıktığını duyurdu.

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin yarısından fazlasının 80 yaş ve üstü hastalar olduğu bilgisini paylaşan KCDC, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının da 6 bin 21 olduğunu kaydetti.

Diğer yandan Güney Kore'de, 27 binden fazla kişinin kendini karantinaya aldığı bildirildi.

İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden Park Jong-hyun, ülkede, kısa süre önce yurt dışından dönen 19 bin 567 kişi ile virüsü taşıyan kişilerle teması olan 7 bin 499 kişinin kendilerini tecrit ettiğini belirtti.

Güney Kore'de, yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında çarşamba gününden itibaren, yurt dışından gelen tüm yolculara 14 gün karantinada kalmaları zorunluluğu getirildi.

Kuzey Kore'de Kovid-19 şüphesiyle karantinada tutulan kişi sayısı azaldı

Kuzey Kore'de şimdiye kadar açıklanan herhangi bir Kovid-19 vakası bulunmazken, ülkede bir hafta önce virüsün bulaşmış olma ihtimaline karşı tıbbi gözetim altında tutulan kişi sayısını 2 bin 280 civarında olarak açıklayan Kuzey Kore resmi ajansı KCNA, bu sayının yaklaşık 500'e gerilediğini duyurdu.

KCNA'da, "Devlet acil hastalık kontrol komitesi liderliğinde karantina önlemleri tam anlamıyla kaldırıldı. Ülke genelinde, halihazırda karantinada olan yaklaşık 500 kişi var." ifadesi kullanıldı.

Ülke genelinde yeni tip koronavirüse karşı çabaların değerlendirildiği bir toplantı düzenlendiğine işaret eden KCNA, "Toplantıda, viral hastalık küresel olarak tamamen ortadan kalkıncaya kadar devlet acil hastalık kontrol sisteminin sürdürülmesi ve önleyici çalışmaların güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı." ifadelerine yer verildi.

KCNA'nın 20 Mart'ta yayınlanan haberinde, yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek için ülke genelinde karantinada tutulan ve aralarında yabancıların da bulunduğu binlerce kişinin karantinadan çıkarıldığı bildirilmiş ve haberde,"Yeterli tıbbi izlemeyle muayeneden ve hiçbir semptom taşımadığı teyit edildikten sonra 19 Mart itibarıyla 3'ü hariç tüm yabancılar karantinadan çıkarıldı." ifadesi de yer almıştı.

İnternetten yayım yapan Daily NK gazetesinde mart ayı başında yer alan habere göre, bazı kaynaklar, Kovid-19'la bağlantılı olduğu iddia edilen semptomlar gösteren ve hayatını kaybeden ya da karantinaya alınan kişiler hakkında istatistik tutulduğunu ancak bilgilerin gizlendiğini ileri sürmüştü.