Güney Kore'de koronavirüs protestoları

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Güney Kore’nin başkenti Seul’de bir araya gelen yaklaşık 300 küçük işletme sahibi, sıkı sosyal mesafe kurallarının tekrar uygulanmaya başlanmasının ardından hükümeti mali kayıpları gidermeye ve “aşı geçişi” politikasını iptal etmeye çağırdı. Yürürlüğe giren yeni Covid-19 tedbirlerinin 2 Ocak 2022’ye kadar uygulanacağı öğrenilirken, kısıtlamalar kapsamında restoranlar 21.00’de kapanacak ve sadece aşı olmuş maksimum 4 kişi bir araya gelebilecek. Covid-19’a karşı aşısız olanlar ise ya yalnız başlarına yemek yiyecek ya da restoranlardan al-götür veya paket servis hizmetini kullanabilecekler.



Seul’de 4 işletmesi olan ve protestolara katılan Yoon Sun-a, “Geçtiğimiz 2 yıl boyunca kurallara uyduk, çünkü hükümet bize tazminat sözü verdi. Fakat sözlerini tutmadı” dedi.



