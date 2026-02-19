×
Dünya Haberleri

Güney Kore'de karar veriildi: Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için idam talebi

Güney Kore'de mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u, Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanıyla "ayaklanmaya liderlik etmekten" suçlu bularak müebbet hapisle cezalandırdı. Güney Kore savcıları, Yoon'un en ağır cezayı hak ettiğini söyleyerek idam cezası talep etti.

Güney Kore'nin eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 2024 yılının sonlarında kısa süreli sıkıyönetim ilan ederek ülkeyi siyasi kaosa sürükleyen ve demokrasiyi tehlikeye atan isyanı yönetmekten suçlu bulundu.

Yoon Suk Yeol, ülkenin son yıllardaki en ciddi siyasi krizini tetiklemesinin ardından isyan davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

SAVCILAR İDAM İSTEMİŞTİ

Güney Kore savcıları, Yoon'un eylemlerinin ülkenin demokrasisine tehdit oluşturduğunu ve mümkün olan en ağır cezayı hak ettiğini söyleyerek, idam cezası talep etti.

Savcılar, idam cezası talep ettikleri açıklamada, Yoon'un “anayasaya aykırı ve yasa dışı sıkıyönetim ilanının Ulusal Meclis ile Seçim Komisyonu’nun işlevini zayıflattığını ve anayasal düzeni fiilen ortadan kaldırdığını" savundu. 

YOON'UN SIKIYÖNETİM İLANI VE AZİL SÜRECİ

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda, Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

