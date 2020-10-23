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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 10:50 | Son Güncelleme:

Güney Kore'de grip aşısı krizi büyüyor, ölü sayısı giderek artıyor!

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Güney Kore'de grip aşısı krizi büyüyor, ölü sayısı giderek artıyor!
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Güney Koreli yetkililer, grip aşısı vurdurduktan kısa süre sonra hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin ölümünün aşıyla ilgisinin bulunmadığı bildirdi. Öte yandan ülkede grip aşısıyla bağlantılı olduğu düşünülen ölümlerin sayısı 32'ye yükseldi.

BBC'nin haberine göre, Güney Kore Adli Tıp Kurumu, 17 yaşındaki gencin ölümüne, grip aşısının yol açtığı yönünde kanıta rastlanmadığını duyurdu.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun da ülke genelinde şüpheli ölümlerin sebebinin grip aşısı olamayacağını belirterek "Şimdiye kadar uzmanlar, aşılarla ölümlerin bağlantılı olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi ama birçok vatandaşımız endişeli." ifadesini kullandı.

Kore Tabipleri Birliği, hükümetin grip aşısı programını ertelemeyi gözden geçirmesi gerektiğini bildirdi.

AŞI PROGRAMI

Bu arada "Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantılı olduğu" iddia edilen şüpheli ölümlerin sayısının 32'ye yükseldiği kaydedildi.

Güney Kore'de süreceği açıklanan aşı programı çerçevesinde, bugüne dek 13 milyon kişiye aşı yapıldı.

Aşı programıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilirken kitlesel bir grip salgının önlenmesi amaçlanıyor.

HÜKÜMET: AŞI KAMPANYASI DEVAM EDECEK

Ülkede yaklaşık 19 milyon kişiye grip aşısı yapmayı planlayan Sağlık Bakanlığı, son altı ölüm ile aşı arasında doğrudan bir bağlantı kurulamadığını, bu yüzden de aşı kampanyasına devam edileceğini duyurdu.

Güney Korede büyük şok Grip aşısı yapılan 13 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de büyük şok! Grip aşısı yapılan 13 kişi hayatını kaybetti
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