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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 16:04 | Son Güncelleme:

Güney Kore'de grip aşısı krizi büyüyor: Ölü sayısı 59'a çıktı

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Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantılı olduğu düşünülen ölümlerin sayısı 59’a çıktı.

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KCDC), çoğu 70 ila 80 yaşlarında 59 kişinin grip aşısı olduktan sonra yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Öte yandan yetkililer, "grip aşısıyla ölümler arasında doğrudan bağlantı olduğu iddiasını" yalanladı.

KCDC, "46 kişinin ölümünün aşıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, diğer 13 ölümün araştırıldığını" açıkladı.

Güney Kore'de 17 yaşındaki bir genç de grip aşısı vurdurduktan sonra yaşamını yitirmişti. Yetkililer gencin ölümünün de aşıyla ilgisinin bulunmadığı bildirmişti.

Güney Kore'de yaklaşık 19 milyon kişiye grip aşısı yapmayı planlayan Sağlık Bakanlığı, aşı kampanyasına devam edileceğini duyururken, Kore Tabipleri Birliği, hükümetin grip aşısı programını ertelemeyi gözden geçirmesi gerektiğini belirtmişti.

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