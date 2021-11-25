Güney Kore'de 'göz çıkararak' Kovid-19'u tedavi eden tarikat lideri kan dondurdu!

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Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısı 4 binin üzerine çıkarak salgındaki en yüksek seviyeye çıktı.

Nüfusu 52 milyon olan ülkede 40 milyondan fazla kişi iki doz aşı oldu. Ancak ülkenin sağlık sistemi artan vakaların altında ezilirken dini toplulukların aşı karşıtlığı yapması ve virüs konusundaki korkunç fikirleri yetkilileri alarm durumuna geçirdi.

Ülkede faaliyet gösteren irili ufaklı dini tarikatlar salgının başından beri söylemleri ve eylemleriyle büyük tepki toplamış ve salgın mücadelesine balta vurmakla suçlanmıştı. Geçtiğimiz yıl ülkede bir tarikat lideri Kovid-19 virüsünün yayılmasına yol açtığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Shincheonji İsa Kilisesi cemaati lideri 89 yaşındaki Lee Man-hee tarikat üyeleri arasında virüse yakalananlarla ilgili bilgileri saklamakla suçlandı. Sadece bu kilise cemaati içindeki yayılma 5 bin 200'den fazla vakaya yol açmıştı.

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İngiliz basınında yer alan bir habere göre Güney Kore'de bir kez daha bir dini tarikat Kovid-19'la ilgili akılalmaz bir olay yüzünden gündemde. Az sayıda takipçisi olan bir tarikat liderinin insanların 'gözlerini dürterek' tedavi etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

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Üyelerinin yüzde 90'ının aşısız olduğu ve çoğunluğunu 60 yaş üzeri insanların oluşturduğu bu tarikatta yaşlı ve kritik durumdaki kişilerin aşılanmasına kötü gözle bakılmasa da yine de kilisenin devletin kovid-19 politikalarını protesto etmesi nedeniyle herkesin aşıdan uzak durduğu belirtiliyor.

1990'lı yıllardan beri faaliyette olan bu tarikat ve kilisesinin insanları 'tedavi' etmek amacıyla yaptığı şeyse oldukça korkutucu. Tarikatın liderlerinden bir rahip ve onunla birlikte annesinin de koronavirüs tedavisi için kendilerine gelen insanların gözlerine elleriyle sert biçimde bastırıp neredeyse dışarı fırlayacak hale getirene kadar baskı uyguladığı ve bu yolla kişileri tedavi ettiği ortaya çıktı.

Ancak bu tedavi yöntemi koronavirüsü dolaylı yoldan tedavi ediyor. Yani bu işlem insanlara içlerindeki 'seküler arzulardan' kurtulmaları için uygulanıyor ve bunun sonucunda kendini kiliseye ve tarikata teslim edeceğine inanılan insanlar zaten 'sözde' bir şekilde salgından da korunmuş oluyor.

Yasal olarak kaydı bulunmayan kilise ve tarikat bu akıl dışı uygulamaları küçük ve kapalı bir grubun içinde gerçekleştirse de yetkililer burada görülen yeni vaka kümelerinin ülkede büyük titizlikle uygulanan tedbirlere ve aşılama kampanyasına verdiği ve vermeye devam edeceği zarardan dolayı kaygılı.